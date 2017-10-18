Sözcü: İddianame çöktü; Erdoğan'ın yerini cuntacılar tespit etti

Sözcü gazetesi, "FETÖ' üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 146 gündür tutuklu bulunan muhabirleri Gökmen Ulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelin yerini söylediği suçlamasının Akıncı Üssü iddianamelerine giren dosyalarla çürüdüğünü öne sürdü. İddianameye giren belgeler arasında cuntacıların, Erdoğan’ın otelini tespit için çektirdikleri keşif fotoğrafları ve el yazısı notları oldu.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberi aynen şöyle:

Sözcü'ye yönelik algı operasyonu ile muhabirimiz Gökmen Ulu'nun 146 gündür hapis tutulmasına gerekçe gösterilen “Erdoğan'ın yerini buldu” haberini çürüten belgeler, 15 Temmuz FETÖ'cü kalkışmasının harekat merkezi Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin dava dosyasının ek klasörlerinde ortaya çıktı. Nasıl mı? Anlatalım: Ek klasörlerde, darbe girişiminin bastırıldığı 16 Temmuz sabahında Akıncı Üssü'nde yapılan aramalarda, darbeciler tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele ait uydu görüntüleri bulundu. Ayrıca, hangi ismi, hangi darbeci ekibin alacağına yönelik planlamalara ilişkin notlar da ele geçirildi. Böylece İstanbul Savcılığı'nın, darbecilerin “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğu” bilgisini muhabirimiz Gökmen Ulu'nun yazdığı haberden öğrendiği iddiası bir kez daha çöktü. FETÖ'cü darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaların büyük kısmı tamamlanarak iddianameler hazırlandı. Bu iddianamelerin birçoğunun ortak özelliği beyin takımının, kalkışmadan günler önce darbeye hazırlık toplantıları yapmaları ve örgüt üyesi pilotlara keşif uçuşları yaptırarak Erdoğan'ın kaldığı yeri tespit çalışmalarının anlatılması oldu.

Uydu görüntüleri bulundu

Akıncı dosyasının ek klasörlerinden ise darbeciler tarafından elde edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki Grand Yazıcı Turban Otel'in Hava Kuvvetleri CAS sisteminden alınmış uydu görüntüleri yer aldı. Kalkışmanın bastırıldığı 16 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yapılan aramalar sırasında 143. Filo'daki odalarda otelin uydu görüntülerinin yanı sıra, MİT, Çankaya Köşkü, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, TÜRKSAT gibi yerlerin uydu görüntüleri ile cuntacıların darbe planlamalarına ilişkin notlar da bulundu. İddianamede Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin de şu bilgiler yer aldı:

12 Temmuz'da keşif uçuşu

‘'Darbe faaliyetini organize eden şüphelilerin 12 Temmuz tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Deniz Kartepe, Ceyhan Karakurt ve Ahmet Özdemir'in kullandığı 2 adet F-16 uçağını kaldırdıkları ve Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel ve civarının havadan fotoğraflarını çekerek Dalaman Havaalanı'na indikleri, 13 Temmuz tarihinde Gökhan Şahin Sönmezateş'in Ankara'dan 2 F-16 uçağını Dalaman'a gönderdiği, uçakların Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel ve civarını havadan fotoğraflayarak, Dalaman Havalimanı'na indikleri ve şüphelilerin bu şekilde Cumhurbaşkanı'na suikast suçuna hazırlık yaptıkları…”

Uçağını da aradılar

“… 15-16 Temmuz tarihlerinde Erdoğan'ın bulunması için Cumhurbaşkanlığı'na ait uçağın havada görülüp görülmediğini, bu uçağın Dalaman ve Antalya'dan kalkıp kalkmadığını ve radar iz kayıtlarını, Akıncı Üssü'nün harekat komutanı olan Ahmet Özçetin'in talimatıyla araştırdıkları, Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na suikast girişimini organize eden Sönmezateş'in darbe gecesi saat 23.00 sıralarında Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'ndaki MUHAYM merkezini arayarak Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te kaldığı yerin koordinatlarını CAS programı aracılığı ile, şüpheliler Ali Pehlivan ve Veli Bilgin'den aldığı… ”

'Koordinatları ben verdim'

Darbenin harekat merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin iddianamede de itirafçı olan Yüzbaşı Ali Pehlivan, suikast timine otelin koordinatlarını verdiğini anlattı. Pehlivan, şöyle konuştu: “Darbe gecesi saat 23.00 sularında bulunduğum yerdeki telefon çaldı. Telefonu açınca karşımdaki kişinin Gökhan Şahin Sönmezateş olduğunu öğrendim. Bana telefonda ‘ne yapıyorsunuz, televizyonları izliyor musunuz?' dedi. ‘İzliyoruz' dedim. ‘Marmaris Okluk Koyu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın binası var. Oranın koordinatını verin, biraz sonra arayacağım' dedi ve telefonu kapattı. Bilgisayara Okluk Koyu yazdım. Binanın üzerinde Cumhurbaşkanlığı Konutu yazıyordu. Binanın koordinatlarını not aldım. Bu notu Veli Bilgin'e verdim. O da tekrar arayan Sönmezateş'e iletti. Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olduğunu, verdiğim koordinatın Cumhurbaşkanı'nı ele geçirmek için kullanılacağını ve darbe faaliyetine karıştığımı ilerleyen saatlerde fark ettim.”

3 iddianame ve meclis raporu da Sözcü'ye atılan iftirayı çürüttü

Sözcü Gazetesi'ne yapılan algı operasyonu kapsamında muhabirimiz Gökmen Ulu'nun aylardır cezaevinde tutulmasına gerekçe gösterilen iddialar, Akıncı Üssü iddianamesinin ek klasörlerinde yer alan belgelerle tamamen çürüdü. Ancak Sözcü'ye atılan iftiraları yerle bir eden tek iddianame Akıncı Üssü iddianamesi değil. İşte diğer iddianamelerde, cuntacıların Erdoğan'ın yerini nasıl tespit ettiklerini anlatan bölümler:

Çatı iddianamesi: 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan Genelkurmay Başdanışmanı Orhan Yıkılkan'ın cep telefonunda önemli bilgilere ulaşıldığı anlatıldı. Buna göre Yıkılkan'ın telefonundan darbe girişimi öncesinde Google üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli arattığı belirlendi. Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı'nın Marmaris'teki oteli öğrenmek için yürüttüğü faaliyetler detaylı biçimde anlatıldı.

Marmaris'teki suikast davası iddianamesi: 12 Temmuz günü, Diyarbakır 8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin beraberindeki iki pilotla aylık uçuş planlamasında olmamasına rağmen 2 ayrı F-16 uçağıyla Dalaman Havalimanı'na uçtukları, buraya gelirken de Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında uçup fotoğraflama yaptıkları belirtildi. 13 Temmuz'da yine Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş tarafından Ankara'dan İzmir'e F-16 ile uçuş yapıldığı ve bu sırada da yakıt alma bahanesiyle güzergaha Dalaman Havalimanı'nın eklendiği ifade edildi. İddianamede, bu uçuş sırasında da Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel ve civarında Sönmezateş'in fotoğraflatma işlemi yaptırarak, Cumhurbaşkanı'na suikast suçunun hazırlıklarını yaptığı vurgulandı.

Muhafız alayı iddianamesi: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda darbe girişiminden bir gün önce Başyaver Ali Yazıcı başkanlığında iş dağılımının görüşüldüğü toplantı yapıldığı belirtildi. Darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonra Ankara Başsavcılığı'nca Muğla Başsavcılığı'na gönderilen bir yazı da bu bilgileri teyit etti.

TBMM raporu: Darbe girişiminin ardından TBMM Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan ve 9 AKP'li vekilin imzaladığı raporda da aynı bilgiler yer aldı. Raporda, 12 Temmuz günü, Diyarbakır 8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin iki pilotla ve 2 ayrı F-16 uçağıyla Dalaman Havalimanı'na uçtukları ve Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında fotoğraflama yaptıkları belirtildi. 13 Temmuz'da da Sönmezateş tarafından yakıt alma bahanesiyle Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında fotoğraflatma işlemi yaptırdığı anlatıldı.

146 gündür Burcu ve Efe'den Uzak

Arkadaşımız Gökmen Ulu, 27 Mayıs tarihinden bu yana, eşi Burcu ve oğlu Efe'den ayrı. Babası Mehmet amcadan, kardeşleri Oben ve Çisem'den de… Gökmen 7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Aylardır tecritte tutulan Gökmen'in tahliye edilip aramıza dönmesini bekliyoruz.