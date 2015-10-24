Sözcü Grubu bünyesindeki Korkusuz gazetesine basın ilanı verilmemesi TBMM gündeminde

Sözcü Grubu bünyesinde bulunan Korkusuz gazetesine, yine aynı grubun bünyesinde bulunan ve basın ilanı almaya hakkı bulunmayan spor gazetesi AMK ile aynı muhabirlerin imzasını taşıyan haberler yayımlanması nedeniyle basın ilanı verilmemesi TBMM gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah ve Takvim gazetelerinde de aynı muhabir imzasıyla haberler çıkmasına rağmen basın ilanlarında herhangi bir kesinti yaşanmadığını hatırlattı. Yarkadaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Basın İlan Kurumu (BİK) şantaj aracı mıdır?” sorusunu dile getirdi. Sözcü’de yer alan habere göre, Yarkadaş önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Aynı Basın İlan Kurumu iktidara yakın ve yıllardır aynı uygulamaların yapıldığı gruplara ise göz yummaktadır. 22 Ekim tarihli Sabah ve Takvim gazetelerinin manşetinde yer alan haberlerin aynı muhabire ait olması ise bunun en yakın örneğidir. Öyle ki bayi satışları 10 bin ile 30 bin arasında değişen, iktidara yakın ve yandaş olarak ifade edilen gazeteler ‘Abone satışımız var’ gerekçesiyle Basın İlan Kurumu’ndan kamu ilanlarını alabilmektedir.”

‘Kime kamu ilanı verildi’

CHP’li Yarkadaş, Ahmet Davutoğlu’ndan şu soruları yanıtlamasını istedi:

- Korkusuz Gazetesi’ne yasal hakkı olan kamu ilanları neden verilmemektedir?

- Hükümet tarafından Korkusuz Gazetesi’ne yasal hakkı olan kamu ilanlarının verilmemesi konusunda bir baskı uygulandığı doğru mudur?

- Basın İlan Kurumu son 5 yılda hangi kuruluşa hangi miktarda kamu ilanı vermiştir?

- Gerçek tiraj rakamlarının ortaya çıkarılması ve Devlet’in ilanlarının daha adil ve eşit bir şekilde dağıtılması için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

- Basın İlan Kurumu hükümet eliyle gazetelere bir şantaj aracı olarak mı kullanılmaktadır?

- Yandaş tabir edilen gazetelere haksız kazanç sağlayan kurum yöneticilileri hakkında bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

‘Hangi kriterler dikkate alındı?’

- Bu uygulama (Korkusuz’a yapılan) son dönemde basına getirilen sansür ve dijital platformlardan çıkarılan kanalların devamı mıdır?

- Kurum yönetiminde bulunan kişiler, hangi kriterlere göre seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ın ağabeyi olan Serhat Albayrak’ın Basın İlan Kurumu(BİK) yönetiminde olması etik midir?

‘Muhalif oldukları için mi?’

- İktidara yakın farklı gazetelerde aynı muhabirlere ait haberler yer almasına rağmen onlara neden yaptırım uygulanmamıştır?

- Bu uygulamanın nedeni grubun hükümete muhalif yayın politikasından mı kaynaklanmaktadır?