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Medya

Sözcü gazetesine zam geldi

"Hafta sonu 1.5 TL olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir"

14 Ağustos 2018 12:09

Sözcü gazetesi, üretimde kullanılan ithal mallardaki fiyat artışından dolayı zam yaptığını duyurdu.

Sözcü gazetesinin ilk sayfasında “Zorunlu ayarlama” başlığıyla yayımlanan bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

“Gazete üretiminde yüksek miktarda olan ithal maliyetlerin artmasından dolayı hafta içi 25 kuruş zam kaçınılmaz hale gelmiştir. Sözcü bugünden itibaren hafta içi 1 lira 25 kuruşa satılacaktır. Hafta sonu 1.5 TL olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz."

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