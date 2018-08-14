Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesi, üretimde kullanılan ithal mallardaki fiyat artışından dolayı zam yaptığını duyurdu.

Sözcü gazetesinin ilk sayfasında “Zorunlu ayarlama” başlığıyla yayımlanan bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

“Gazete üretiminde yüksek miktarda olan ithal maliyetlerin artmasından dolayı hafta içi 25 kuruş zam kaçınılmaz hale gelmiştir. Sözcü bugünden itibaren hafta içi 1 lira 25 kuruşa satılacaktır. Hafta sonu 1.5 TL olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz."