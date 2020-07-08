Sözcü gazetesinden Ahmet Hakan'a 'atlatma' göndermesi; "Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz’a şiddet’ haberinin gerçek hikayesi!"

Sözcü gazetesi, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Ozan Güven olayını patlatan iki muhabir" başlıklı yazısında isim vermeden yanıt verdi. sözcü.com.tr'nin ilk sayfasından ‘Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz’a şiddet’ haberinin gerçek hikayesi! başlığıyla yayımlanan haberde Ozan Güven tarafından darp edildiği belirtilen Deniz Bulutsuz'un görüntüsüne ilk Sözcü gazetesi adliye muhabiri Hayati Arıgan tarafından haberleştirildiği belirtildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Sözcü 2 Temmuz’da, “Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detaylarına Sözcü ulaştı! Abajurlu kavgada Ozan Güven'in evinden çıplak ayakla kaçış” başlığıyla özel haberi okuyucularıyla paylaştı.

Sadece Sözcü’nün ulaştığı ve Deniz Bulutsuz’un şiddete uğradığını gösteren fotoğraflar, ülke gündemine bomba gibi düştü. Haberin detaylarında olayın nasıl başladığı, nasıl kavgaya dönüştüğü ve Deniz Bulutsuz'un çenesinin abajurla yaralanması, başının duvara vurulması, merdivenlerden yuvarlanması ve çıplak ayakla Ozan Güven'in evinden kaçması yer alıyordu. Haberimiz bir çok gazete ve sitede kaynak verilerek de kullanılmıştı."

Haberde, Kanal D Ana Haber'in 2 Temmuz'da Ozan Güven- Deniz Bulutsuz olayını “Bulutsuz'un sol gözündeki morlukla sağ gözündeki şiddet izleri de savcılık dosyasına girdi. O görüntülere de Sözcü Gazetesi'nden Hayati Arıgan ulaştı” anonsuyla duyurduğu da hatırlatıldı.