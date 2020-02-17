Sözcü gazetesi yazarından Zeyrek’ten Ali İhsan Yavuz’a: Epifizimiz sertleşti mi sandın?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu” sözünü söylediğini inkâr eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u bugünkü köşesinde eleştirdi. Zeyrek, Yavuz’un 2017 yılındaki ‘epifiz bezi’ konuşmasına atıfta bulunarak, “AK Parti de Ali İhsan Yavuz gibi çok yakın geçmişteki hatalarını, yanlışlarını hiç yaşanmamış gibi saymamızı beklerken florüre mi güveniyor acaba?” görüşünü savundu.

Zeyrek, Yavuz’un seçimlerden önce de nevi şahsına münhasır konuşmalar yaptığını belirterek, Yerel seçimlerden önce kendisini bilmiyordum. Haliyle 2017'deki bu konuşmasını da atlamıştım. Buyurun okuyun: Epifiz bezi geometrik olarak insan kafasının tam orta noktasında bulunan pirinç tanesi büyüklüğünde esnek yapılı bir bezdir. Epifiz bezi sertleştirilen ve kireçlendirilen insanı yönetmek daha kolay oluyormuş. Florürün diş macunları içerisine böyle bir tezgâh sebebiyle konulduğu öne sürülüyor. Aslında diş sağlığına ve diş beyazlatmasına hiçbir yararı olmadığı da söyleniyor. Neden? İnsanlar düşünemesin, koyun gibi çok kolay yönetilsinler diye. Bir avuç insan bütün dünyayı çekip çevirsin.’ Ali İhsan Yavuz, ya misvak yerine diş macunu kullanıyor ve dişlerini fırçalarken florürü fazla kaçırıp epifiz bezini sertleştirerek kendi sözlerini unuttu ya da bizim epifiz bezimizi sertleştirdiğimizi ve gerçeği anımsamayacağımızı sanıyor.” düşüncesini dile getirdi.

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