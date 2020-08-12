Sözcü gazetesi yazarı Muratoğlu: Ekonomi açıklamaları beyaz eşya bayi toplantısı gibi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altındaki yükselişe yönelik yaptığı açıklamada, beyaz eşya satışlarından bilgi vermesini köşesinde yorumladı. Muratoğlu, "Ekonomi açıklamaları beyaz eşya bayi toplantısı gibi… Son satışlar hakkında brifing verdi. Bırakın faizi, doları… Neyinize yetmiyor buzdolabı? Bizim gibilere fazla bile vizyonun bu kadarı!" değerlendirmesinde bulundu.

Muratoğlu, "Dediği gibi vatandaşın evinde buzdolabı varsa durumu iyi… Çamaşır makinası da yanındaysa daha ne ister ki? Demek bulaşık makinası da var… Bariz zengin! Eh artık araba almışsa sosyetededir kendisi… Neydi? Hedef 2023 mü? Hayırlısıyla her eve bir ütü! Ütüyü alan arkadaşlar bekleme yapmasın, orta kapıya doğru yanaşsın." görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Ekonomi deyince otomatik olarak başlıyor; dış mihrak, iç mihrak, Gezi Parkı, Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane, dünyaya gönderilen maske… Ne alakası var deme… Hep bunlar ekonomi işte! Normal şartlarda çıkıp ekonomiyi anlatması gereken kim? Sahi o neden açıklama yapmıyor? Aman aman yapmasın! Acelesi yok… Konuşuyor, yazıyorum sonra aramız bozuluyor!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Erdoğan, Ayasofya'daki cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan dövizdeki yükselişe ilişkin, "Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız; başta ABD olmak üzere, Rusya, Avrupa’ya baktığımızda ekonomide Koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Ben içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de onlara gayet güzel pompalama görevi ifa ediyorlar. Biz 2002 Kasım’da göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman milli gelirimiz 236 milyar dolardı fakat 2019’da milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye…" dedi.

Erdoğan, "Aynı şekilde fert başı gelir o zaman 3.581 dolardı, bu rakam 2019’da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil satışlarına bakalım. 2002’de otomobil yurt içi satışlar 91 bin idi. 2016’da bir anda toparladı 756 bine çıktı, şu anda devamlı tırmanış var. Buzdolabı satışlarına bakıyoruz: 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2019’da bu rakam 2 milyon 486 bin adet satış var." diye konuştu.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz