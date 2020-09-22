Sözcü yazarı Saymaz: Millî Eğitim Müdürlüğü, İsmailağa cemaatinin medresesine giden iki öğrenci için kılını kıpırdatmadı!

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, eşinin İsmailağa cemaatine bağlanmasının ardından boşanma kararı alarak çocuklarının da velayetini alan bir babanın, mahkeme kararlarına rağmen okula kayıt edilmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü'nün harekete geçmediğini yazdı.

Saymaz yazısında, "Normalde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuğa ulaşması, ulaşmazsa savcılığa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurması gerekirdi. Fakat, işin ucunda İsmailağa Tarikatı olduğundan mıdır bilinmez, Milli Eğitim Müdürlüğü kılını kıpırdatmadı!Mahkeme, 12 Mart 2020'deki ikinci duruşmada, çocuk hâlâ okula gönderilmediği için velayeti geçici şekilde babaya verdi. Bu kanunsuzluk, duruşma tutanağına şu şekilde geçti: 'Çocuğun anne yanındayken okula gönderilmediği, tarikatın kursuna yatılı verildiği, iki çocuğun okul çağına gelmesine rağmen okula gönderilmemiş olması eğitimi aksatacağından geçici velayetin babaya verilmesine, çocukların okul kayıtlarının yapılması konusunda ihtarat yapılmasına…' Sonuç? Ne çocuklar anneden alınabildi, ne de okula kayıtları yapılabildi! Bilinen o ki, halen tarikat yurdunda kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

Baba İsmail K. ile avukatı Mehmet Karausta iddiaya göre tarikat üyleri tarafından tehdit ediliyor. Avukat Karausta anlatıyor: “Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukları alıp okula kaydettiremedi. Çünkü İsmailağa'dan korkuyorlar. Devlet, başkası olduğunda çocukları zorla da olsa alabiliyor. Burada adım atmıyorlar.”

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