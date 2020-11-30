Sözcü gazetesi yazarı Doğru: Gerçekleri gizlediler, Koronavirüs patladı; Türk Tabipleri Birliği'nden özür dilemeliler

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Gerçekleri gizlediler. Korona patladı. 'Gerçekleri gizlemeyin bu, halkın çoğunluğunu gevşemeye ve 'bize bir şey olmaz' düşüncesine itiyor' diyen bilim insanları haklı çıktılar. Türk Tabipleri Birliği'nden özür dilemeleri gerekir." görüşünü savundu.

Doğru, "Doktorlar uyardılar. Gizlemeyelim. Gerçeği söyleyelim. Gevşemeyelim. Sonu yıkım olur. Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 'Vaka sayısı tırmanışta…' dediğinden ve açıklanan ölüm sayılarını şüpheyle karşılamak gerektiğini söyleyince iktidar sözcüleri bu bilim insanının üzerine hışımla yürüyüp, 'Türk Tabipleri Birliğini kapatmakla' tehdit ettiler. Ne oldu? Bilim adamı haklı çıktı." düşüncesini dile getirdi.

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