Sözcü gazetesi yazarı Çölaşan: AKP’yi iktidara getiren 3Y nerede?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, AKP'nin '3Y' sloganıyla iktidara geldiğini belirterek, “Biz iktidar olduğumuz takdirde 3Y uygulamasına geçeceğiz. Bazı kavramları Türkiye'den söküp atacağız. Bunlar bizim dönemimizde artık geçerli olmayacak!' denmişti. AKP’yi iktidara getiren 3Y nerede?" diye sordu.

Çölaşan, "Ne idi bu 3Y? Yasaklar olmayacak. Yolsuzluklar ortadan kalkacak. Yoksullukla mücadele edilecek, halkın refah düzeyi yükselecek. 2000'li yılların başında Türk Milleti bu sloganları benimsedi. Seçim kanununun da cilvesiyle AKP yüzde 34 oyla iktidar olmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Ses çıkaran olursa devreye hemen ilk Y sokuluyor, iktidara bağımlı kılınan yargının da desteği ile yasaklar getiriliyor. İkinci Y, yani yolsuzlukların getirdiği parasal avantajlar nedeniyle iktidar ayakta durmayı başarıyor. Üçüncü Y'nin yarattığı Türkiye tablosunu hepimiz görüyoruz! Yoksulluk milletin tepesine çökmüş, milyonlarca insanımızın anasını ağlatmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

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