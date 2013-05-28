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Yaşam

Sözcü gazete tirajlarını açıkladı

Sözcü gazetesinin 'gerçek satış rakamlarını açıklayın' çağrısının ardından yapmış olduğu satış araştırmasını açıkladı

28 Mayıs 2013 19:44

Basına çağrıda bulunup 'gerçek satış rakamlarını açıklayın' diyen Sözcü gazetesi 2 bin 500 satış noktasında yapmış olduğunu belirttiği satış araştırmasını bugün kamuoyu ile paylaştı. İlk yanıt Posta ve Hürriyet gazeteleri'nden geldi. Haftalık  ortalama rakamlara göre günlük satışları Posta 441 bin 551,  Hürriyet de 387 bin 165 olarak açıkladı.

Sabah gazetesinin 319 bin olarak açıklanan satış rakamı ile yapılan araştırma arasındaki satış farkının 90-100 bin adet olduğu, Habertürk gazetesi’nde 45-55 bin arasında bir eksik olduğu belirtildi.

Milliyet gazetesinde 176 bin olarak duyurulan tirajın, 80-90 binlik bölümünün bayi karşılığı olmadığı belirtilirken Vatan’ın ise 133 bin gösterilen satış rakamının 70-85 binlik kısmının bayide satılmadığı iddia edildi.

Sözcü gazetesi tirajları açıklamakta ki amaçlarının marka ve satış rakamlarını karalamak olmadığını, okur ve reklam verenlerin yanıltılmaması gerektiğini belirterek gazetelerin satış rakamlarının Avrupa'da olduğu gibi bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

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