Sözcü: Fırat Kalkanı'nda ABD zırhlıları, Türk askerine çevrildi

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin olarak, Bugün, YPG'nin elinde ABD tarafından verilen tanklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanılacak tanksavarlar, yerden havaya atılan füzeler, Milan füzeleri var. "Bugün, terör örgütünün elinde ABD tarafından verilen tanklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanılacak tanksavarlar, yerden havaya atılan füzeler, Milan füzeleri var. ABD'nin verdiği silah ve mühimmatın bir bölümünün, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bile bulunmadığını belirtelim" diyen Öztürk, "Menbiç'in etrafına araçların geçişlerini engellemek için açılan hendekler suyla doldurulacak. ABD'nin verdiği zırhlı araçlar da Türk askerine karşı 'hazır halde' cephe hattında tutuluyor" iddiasında bulundu.

Saygı Öztürk'ün Sözcü'de "ABD zırhlıları, Mehmetçiğe çevrildi" başlığıyla yayımlanan (14 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Askerimiz, görünürde IŞİD'i temizlemek için çalışıyor ama aslında birden çok güce karşı mücadele ediyor. Suriye'den ne zaman çıkacağı da belli değil. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Fırat Kalkanı Harekatı, El Bab'dan sonra bitiyor” dediğine pişman oldu. Anlaşılan hükümet ve sarayın bilgilendirilmesinde de farklılıklar var. Cumhurbaşkanı, “El Bab'dan sonra sırada Menbiç ve Rakka'nın olduğunu” söyledi. Bu sözler bile askerimizin belki de yıllarca Suriye topraklarında kalacağının işaretiydi.

Cumhurbaşkanı “Rakka'ya da, Menbiç'e de gireceğimizi” söylüyor ama 175 gündür sınır ötesinde bulunan askerimiz de yorgun düştü. O görev için eğitilmiş yeterli birlik bulunmadığı için birlik değişimleri de çoğu kez mümkün olmuyor. Dahası önümüzdeki dönemde Güneydoğu'da da önemli hareketlilik bekleniyor. Gelişmeler, Fırat hattının iyice ısınacağını gösteriyor.

İç çatışma uyarısı…

Askerimizin, Suriye topraklarında da bölücü örgütle, onların uzantısı olan YPG ile çatışmaya girmesi an meselesi… Kuşkusuz çatışmalar yaşanırsa şehitlerimiz de olacaktır. İşte böyle bir ortam yaşanırken, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, halkoylamasında “hayır” diyecek olanları PKK ile birlikte anmaları, darbecilerle, FETÖ ile bağlantılı gibi göstermeleri, onlar yüzünden şehitlerimizin olduğunu göstermeleri toplumda iç çatışmayı tetikler.

Türkiye, kendisini bölgesel bir savaşın içinde bulabilecekken, amacının ne olduğu belli olan halkoylamasına götürülüyor. Açıkçası askerimizi düşünen yok. Bu durum, askerler arasında da konuşuluyor ve moral bozukluğuna da neden oluyor.

TSK envanterinde yok

ABD, Suriye'de kara gücü olarak kullandığı PKK ve onların Suriye'deki kolu olan YPG'ye alabildiğine büyük desteklerde bulundu. Bugün, terör örgütünün elinde ABD tarafından verilen tanklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanılacak tanksavarlar, yerden havaya atılan füzeler, Milan füzeleri var. ABD'nin verdiği silah ve mühimmatın bir bölümünün, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bile bulunmadığını belirtelim.

ABD, bunları vermekle kalmıyor, nasıl kullanılacağı konusunda eğitiyor, savaş taktikleri öğretiyor. Benzer destekler, bazı batı ülkeleri tarafından da sürdürülüyor. Böylece, daha fazla Türk askerinin şehit edilmesi amaçlanıyor. Yalnız ABD değil Rusya da artık YPG ve PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor.

Menbiç, terör örgütünün kontrolünde… Cumhurbaşkanı, bazı bakanlar “Fırat Kalkanı Harekatı” başladığı günden itibaren, askerimizin Menbiç'e de girileceğini söylüyordu. İşte, terör örgütü o günden beri hazırlık yapıyor. Dün SÖZCÜ'de, Menbiç'in etrafına hendek kazıldığının görüntüleri de yayımlanmıştı. İşte, askerimizin, araçların geçişlerini engellemek için açılan o hendekler suyla doldurulacak. ABD'nin verdiği zırhlı araçlar da Türk askerine karşı “hazır halde” cephe hattında tutuluyor. Bunları, PKK'nın tek başına yapması mümkün değil. Anlayın arkalarında kimler olduğunu…

Türkiye aleyhine gösteri

PKK-YPG'nin kontrolü altında bulunan Menbiç'e, Kuzey Irak'tan da Kürtler getirildi. Türk askerinin Menbiç'e gelmemesi için yoğun propaganda yapılıyor. Ellerinde terör örgütünün elebaşının fotoğrafları bulunan bir grup, Türkiye aleyhine gösteri yaptı, Türk askerini burada istemediklerini ortaya koydu.

Onlar istemiyor diye Türk askeri orada olmayacak mı? Bu konuda kuşkusuz devletimizin ilgili makamları değerlendirmeler yapıyordur, yapacaktır. Ancak şu aşamada askerimizin oradan çekilmesinin de ülke çıkarları açısından çok riskli olduğu belirtiliyor. Askerimiz için çekilme değil yeni hedefler ortaya konuluyor. Ama bir hedef, bir strateji ve politika saptanırken eldeki güçle orantılı olmak zorunda… Aksi halde sonuç alınamaz, sorunlar büyür. Bu işlerin askere pek danışılmadığı, sorulmadığı da konuşuluyor.

Terör örgütünün cephe hattı

Menbiç'e, Irak'tan önemli ölçüde terörist desteği de geldi. Örgüt, Arap ve Ezidilerden de destek alıyor. Artık PKK'lılar, ABD'nin verdiği askeri üniformayı giyiyor. Türkiye'ye karşı mücadele için yemin ediyor. Gelişmeleri yakından izleyen Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, bölgedeki son durumu şöyle anlattı:

“Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde ÖSO/TSK'nın başarısının ardından Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde terör yapılanmaları alabildiğine hareketlendi. El Bab'dan kaçan DEAŞ'lı teröristler, dağ yollarını kullanarak Rakka'ya ulaşıyor. PKK'lılar bölgede bulunan ABD özel kuvvetlerinin desteği ile Menbiç'te hazırlıklar yapıyor. Hendek kazmanın yanı sıra sürekli militan topluyorlar.”

Açıkçası, Suriye'de herkesin bir hesabı var. Bunun sonucu olarak bugüne kadar 65 şehit verdik. Bundan sonra ne olur bilemeyiz. Ama bizi de zor günlerin beklediği kesin.