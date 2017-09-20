Sözcü: FETÖ'nün Irak'taki okullarının çoğu, Barzani'nin bölgesinde

Gülen cemati lideri Fethullah Gülen'in öncülüğünde kurulan okulların Irak'ta sayıca en fazla olduğu bölgenin, Mesut Barzani'nin yönetimindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) olduğu ileri sürüldü. Sözcü'de yer alan iddia, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 5 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildiği öne sürülen 36 sayfalık 'FETÖ' raporuna dayandırıldı.

Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta yapılacak bağımsızlık referandumuyla ilgili atacağı adım, Milli Güvenlik Kurulu'nun 22 Eylül'de yapacağı toplantıda netleşecek. Mesut Barzani'nin 25 Eylül'de yapılacağını ilan ettiği referanduma karşı izlenecek stratejinin önemini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta şöyle açıkladı:

“Şimdi artık bizim bu konudaki hassasiyetimizin ne denli ileride olduğunu ayın 22'sindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kendisi çok daha net, açık görecektir.”

Bu açıklama akla Cumhurbaşkanlığına bağlanan MİT'in, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni Araştırma Komisyonu'na 22 Mayıs 2017'de gönderdiği iddia edilen 36 sayfalık Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) raporunu getirdi.

"Örgütün Irak'ta 29 okulu var"

Gönderildiği öne sürülen 36 sayfalık 'FETÖ' raporunda yer alan bilgilerin şöyle olduğu öne sürülüyor:

“ABD'den sonra örgütün en fazla okulunun olduğu ülkeler sırasıyla Irak (KYY- Irak Kürt Yerel Yönetimi) da dahil, biri üniversite olmak üzere 29 okul), Almanya (32 okul), Kazakistan (27 okul), Kırgızistan (24 okul), Afganistan (23 okul), Pakistan (22 okul), Nijerya (bir üniversite olmak üzere 18 okul), Bosna Hersek (18 okul), Arnavutluk (14 okul), Kenya (12 okul) şeklindedir.”