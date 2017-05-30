Sözcü: FETÖ'cü şirketlerin kaymağını onlar yedi, iftirası bize kaldı

Sözcü gazetesi, üç gazeteci gizli tanığın ifadeleriyle başlatılan soruşturma kapsamında muhabir Gökmen Ulu ve sozcu.com.tr'nin Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun'un tutuklanmasının ardından ortaya atılan "FETÖ'cü şirketlerle büyük ilan bağlantıları olduğu" iddiasına tepki gösterdi. "FETÖ'cü şirketlerin kaymağını onlar yedi, iftirası bize kaldı" başlığıyla çıkan haberde, "Sözcü’nün FETÖ’cü şirketlerle büyük ilan bağlantıları olduğu iftirası atılıyor. Ancak, soruşturmalarda adı geçen şirketler reklam verirken iktidara yakın gazeteleri tercih etti" ifadesi kullanıldı.

Sözcü gazetesinin bugünkü (30 Mayıs 2017) nüshasında yayımlanan haberi şöyle:

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız 19 Mayıs günü, SÖZCÜ Gazetesi'ne akla, mantığa ve hukuka uymayan şekilde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyon sonrası muhabirimiz Gökmen Ulu ve internet sitesi sorumlu müdürümüz Mediha Olgun tutuklanırken, muhasebe sorumlusu Yonca Yücekaleli ise serbest bırakıldı.

Savcının hazırladığı tutuklama talebinde, gerçekle alakası olmayan 6 madde sıralandı. Bunlardan birisi olan 6'ıncı maddede, SÖZCÜ'nün FETÖ kapsamında soruşturma açılan şirketler ile yoğun ilişkisi bulunduğu iddia edildi. Savcılık bu iddiasını, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) aldığı bilgileri verdiği iki kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora dayandırdı.

Gelir kaynağı belli

SÖZCÜ Gazetesi, basın iş kolunda faaliyet gösteren bir ticari kuruluştur. Gelirini iki kanaldan sağlamaktadır. Birincisi, okurlarının verdiği para… Okurlar, bu parayı haber okumak için vermektedir. Bir gazete, bir gün önce ülkede ne olmuşsa sayfalarına onu yansıtır. Ancak son yıllarda, ne yazık ki; Türk basınında yeni bir habercilik anlayışı gelişmiştir. “Bu habere falan kesimler ne der, nasıl anlar” diye özetlenecek bu anlayış yüzünden, birçok haber sayfalarda hakettiği yeri bulamamaktadır. SÖZCÜ, bu anlayışın dışında bir gazetedir. Ne olmuşsa, tüm boyutlarıyla haberleştirir. Bu özelliği sayesindedir ki, kısa yayın hayatında kendisinden yıllarca eski olan gazeteleri geride bırakıp, Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri olmuştur.

Bir gazetenin ikinci gelir kaynağı ise ilan ve reklamlardır. SÖZCÜ'nün okurlarının büyük bölümü, bir işi olan, vergisini veren, üreten, ülkesi için düşünen ve gelirini harcayan eğitimli kesimdir. Bu kesim, ilan verenler için en iyi müşteri grubunu oluşturur. Bu yüzden SÖZCÜ'de yayımlanan her ilan, doğrudan hedef kitlesine ulaşır ve etkili olur. SÖZCÜ'nün ilan ve reklam verenlerle ilişkisi, tamamen ticari bir ilişkidir. Tamamı kayıtlı ve faturalıdır. SÖZCÜ, mali işleriyle ilgili defalarca teftişe tabi tutulmuş ve tamamından yüzünün akıyla çıkmış, kayıtları tertemiz bir şirkettir.

Belgeleri elimizde

SÖZCÜ'nün halen sahibi olan şirketin ismi Estetik Yayıncılık Anonim Şirketi'dir. Sözü edilen Estetik Yayıncılık Havacılık ve Hava Taşımacılığı Ticaret Limited Şirketi, 2013 yılından sonra faaliyet göstermemektedir. Ancak o şirketin belgeleri ve faturaları da kayıtlıdır. Evraklarımız her türlü incelemeye de açıktır. SÖZCÜ ile irtibatlı olduğu öne sürülen soruşturmada “FETÖ kapsamında soruşturma açılan firma ve şahısların kimler olduğu” tarafımızca bilinmemektedir. Cumhuriyet Gazetesi İddianamesi'nde öğrendiğimiz gibi, savcının bu suçlamayla “ilan ve reklam veren bazı firmaları kast ettiği” tahmin edilmektedir. Eğer hakkımızdaki suçamaların dayanağı gazetemize verilen ilanlar ise bunların fatura ve irsaliye gibi tüm belgeleri, talep edilirse anında sunulacak şekilde kayıtlarımız altındadır. Ayrıca, SÖZCÜ'nün gazetecilik dışında bir işi, bir bağlantısı yoktur.

İlan ve reklam veren FETÖ ile ilişkili soruşturma geçiren şirketlere bakıldığında ise SÖZCÜ'nün diğer yayın organlarına göre reklamdan çok daha az pay aldığı hemen anlaşılacaktır. Bu şirketlerin ilan verirken hükümete yakın gazeteleri tercih ettiği yandaki tablolarda da açıkça görülmektedir. Yani, FETÖ'cü şirketlerin ilan gelirinin kaymağını yandaşler alırken, SÖZCÜ'ye iftirası kaldı.

Bank Asya ilanda cömert

FETÖ'nün en önemli şirketlerinden olan Bank Asya, ilan konusunda iktidara yakın medyaya cömert davrandı. 1 Ekim 2008 tarihinden kapatılana kadar Bank Asya en çok ilanı Zaman Gazetesi'ne verdi. Zaman 1.472 frekans, 167 bin sütun santim ilan ile yüzde 34.6 pay aldı. Zaman'ı yüzde 11.2 ile Todays Zaman ve yüzde 10.1 ile Bugün gazeteleri takip etti. Onların arkasından yüzde 6.9 pay ile Yeni Şafak ve yüzde 4.6 pay ile Sabah gazeteleri geldi. SÖZCÜ Gazetesi ise toplam 8 frekans ve 1.594 sütun santim ile yüzde 0.3'lük pay elde ederken, reklam sıralamasında 27'nci oldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen bankanın satış süreci devam ediyor. Bankanın satılamaması durumunda tasfiye edileceği belirtiliyor.

Orkide ilan bile vermedi

Bir diğer soruşturma yürütülen şirket olan Küçükbağ Yağ Sanayii (Orkide) ise SÖZCÜ'ye hiç ilan vermedi. Orkide'den en fazla ilanı 5.052 frekans, 384 bin 214 sütun santim ile Yeni Asır aldı. Yüzde 44.1 pay ile ilk sırada olan Yeni Asır'ı yüzde 13.6 pay ile Hürriyet, yüzde 6.8 ile Zaman, yüzde 5.8 ile Habertürk ve yüzde 5.2 ile Star gazeteleri takip etti. Orkide'nin kurucusu Ahmet Küçükbay, FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla halen İzmir'de tutuklu yargılanıyor. Küçükbay, küçük bir bakkal iken 1980 yılında İzmir'de FETÖ lideri Fetullah Gülen'le tanıştıktan sonra hızla zenginleştiğini itiraf etti.

İşte o ilan trafiği

Boydak'ın (İstikbal, Bellona, Mondi) 1 Ekim 2008 ile 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında verdiği ilanlarda en büyük payı Sabah Gazetesi aldı. Boydak'tan toplam 1.032 frekans, 280 bin 105 sütun santim ilan alan Sabah, toplam Boydak ilanlarında yüzde 9.1 pay alarak lider oldu. Sabah'ı yüzde 8.4 ile Zaman, yüzde 8 ile Milliyet ve yüzde 7.6 ile Yeni Şafak gazeteleri takip etti. SÖZCÜ ise bu tarihler arasında toplam 254 frekans, 69 bin 648 sütun santim ilan ile sadece yüzde 2.3 pay alarak 16'ncı sırada yer aldı. FETÖ soruşturması yürütülen bir diğer şirket olan Uğur Soğutma'da da ilanda ilk sırada Hürriyet Gazetesi yer alıyor. Aynı dönemde Uğur Soğutma'dan 151 frekans, 28 bin 833 sütun santim ilan alan Hürriyet, yüzde 17.4 paya sahip. Birinci sıradaki Hürriyet'i yüzde 15.6 pay ile Sabah, yüzde 15.1 ile Posta ve yüzde 11.2 ile Zaman takip ediyor. SÖZCÜ ise 702 sütun santim ile yüzde 0.4'lük pay elde ederken, 19'uncu sırada yer aldı.