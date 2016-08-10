Sözcü: FETÖ'cü abiler, komutanlara "PKK'lıları öldürmeyin, sadece yaralayın" talimatı vermiş

Darbe girişimi sırasında görev alan helikopter pilotu Yarbay İlkay Ateş, Güneydoğu'da kendisiyle ilgilendiğini öne sürdüğü cemaat abisinin bazı talimatlar verdiğini iddia etti. Savcılık ifadesinde "Hakkâri ve Şırnak'ta görevliyken benimle ilgilenen Nevzat isimli cemaat abisi, PKK'lılar için ‘Bu adamlar dinsiz, diyanetsiz… Öldürecek şekilde atış yapmayın, sağlarına sollarına atın, yaralansınlar, ölmesinler' dedi" iddiasında bulundu.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Yarbay İlkay Ateş darbe girişiminden 2 gün önce Yenimahalle'deki bir evde toplantı yaptıklarını itiraf etti ve “Çankaya Köşkü, MİT, TÜRKSAT, TİB, Dikmen Vadisi'nin yerlerine haritalardan bakmamız için emir aldık. O gece Genelkurmay kavşağındaki polisler ile TRT önündeki TOMA'nın vurulması talimatı verildi'' dedi. 1. Kara Havacılık Alayı'nda görevli Yarbay Ateş sorgusunda şunları söyledi:

ABD ne diyor: 9 Temmuz'da beni arayan Tabur Komutanı Yarbay Özcan Karacan, çok önemli bir faaliyet olacağını söyledi. ‘Sınır ötesi mi?' diye sordum. ‘Onun gibi bir şey' dedi. Ben de çok fazla sorgulamadım Yarbay Karacan, Yüzbaşı Taha Fatih Çelik ve Yarbay Erdal Başlar ile birlikte Yenimahalle'de toplandık. Daha sonra Ramazan isminde birisi geldi. Bize, ‘Genelkurmay Başkanımızın emirleriyle komutanlarınızın size vereceği emirlere itaat edin' dedi. Erdal Başlar, ‘Amerikalılar ve diğer partiler bu işe ne diyor?' diye sordu. Ramazan da ‘Bunları pek kimse sevmiyor, o yüzden sıkıntı yok' gibi bir cevap verdi.

Şimdi terörist oldum: 4 yılım Hakkari ve Şırnak'ta geçti, vatandaşla teröristi ayırt edebilmek için çoğu kez isabet aldık, ‘Aman yanlış yapmayalım' diye. Cuma gününe kadar kahramandım, şimdi vatan hainiyim ve teröristim. Hakkari ve Şırnak'ta görevliyken benimle ilgilenen Nevzat isimli cemaat abisi, PKK'lılar için ‘Bu adamlar dinsiz, diyanetsiz… Öldürecek şekilde atış yapmayın, sağlarına sollarına atın, yaralansınlar, ölmesinler' dedi.

Sözcü'de yer alan iddiaya göre Yarbay Ateş, şunları söyledi:

"Cemaatle ortaokulda tanıştım. Işıklar Askeri Lisesi'ni kazandım. Abiler, bize sivil kıyafet veriyorlardı. ‘Kendinizi belli etmeyin, namaz kılmayın, sizinle görüştüğümüzü kimseye söylemeyin' diyordu."