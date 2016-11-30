Sözcü: FETÖ suçlamasıyla el konan Koza İpek Grubu'nu denetleyen müfettiş de FETÖ'cü çıktı

'FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla el konan Koza-İpek şirketler grubunun vergi denetimini yapan Maliye Bakanlığı Müfettişi M.K'nın 'FETÖ imamı' çıktığı iddia edildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan bazı pilotların, cemaat içinde ‘'Burak'' kod ismini kullandığını söyledikleri M.K.'yi fotoğraflarından da teşhis ettiği iddia edildi. M.K.'nin cemaatin 2014'te İstanbul'da yaptığı Ankara Bölge İmamları toplantısına da katıldığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan M.K., ifadesinde 'örgüt abisi olduğu' iddiasını reddetti.

Birkaç ay önce de gözaltına alınan, ancak hakkında yeterli delil bulunamadığı için adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı anlaşılan Tutuklanan M.K., savcılık sorgusunda suçlamaları reddederek, şunları söyledi:

“Benim FETÖ ile ilgim yoktur. Toplantının yapıldığı tarihlerde gezmek için İstanbul'a gitmiştim. Tesadüfen aynı otelde kaldım. Bu yapının önemli kurumlarından olan İpek Üniversitesi ve Koza İpek kurumlarının bir kısım denetlemelerini benim de içinde bulunduğum ekip yapmıştır. Düzenlediğimiz raporlar doğrultusunda bu kurumlara 2 milyar lira vergi ve ceza uygulanmış, ayrıca vergi suçu raporu düzenlenerek savcılığa gönderilmiştir. Kurumumda güvenilir bir kişi olmam nedeniyle halen FETÖ bağlantılı şirketlerle ilgili incelemeleri de ben yapıyorum. Örgütle bağlantım yoktur.”