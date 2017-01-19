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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sözcü: Fethullah Gülen ABD’de kilise manzaralı bina aldı

"FETÖ'nün karargâhı olarak gösterilen bu çiftlikte, 15 Temmuz darbesi planlandı"

19 Ocak 2017 14:08

1999'dan bu yana Pensilvanya'da yaşayan darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen ABD'deki mülk sayısını artırdığı iddia edildi. Sözcü gazetesi Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinden 2.5 kilometre uzakta, kilisenin karşısında yeni bir bina aldığını iddia etti.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberi şöyle:  

Fetullah Gülen, 1999'dan bu yana Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kentinde yaşıyor. Gülen'in malikanesi, gözlerden uzak bir çiftliğin içinde. Kapısında silahlı özel güvenlik görevlilerinin bulunduğu kompleksin tabelasında “Golden Generation, Worship and Retreat Center-Altın Nesil, İbadet ve İnziva Merkezi” yazıyor. Gülen'in malikanesi, 10 dönümlük arazi üzerinde 3 dönümlük alan kaplıyor. Arazide kendisini ziyarete gelenlerin kalması için misafir evleri ve müştemilat bulunuyor. Mülkün sahibi olarak, Golden Generation Worship & Retreat Center Inc. görülüyor.

Aynı şirket satın almış

FETÖ'nün karargahı olarak gösterilen bu çiftlikte, 15 Temmuz darbesi planlandı. Türkiye, Gülen'in iadesi için ABD hükümetine bastırırken, FETÖ'nün bu ülkedeki mülklerini artırmak için atağa geçtiği ortaya çıktı. Saylorsburg'taki 10 dönümlük arazinin 2.5 kilometre uzağında, yeni bir mülk alındı. Mülkün alınma tarihi olarak 23 Eylül 2016 görülüyor. Alıcı şirket ise aynı: Golden Generation Worship & Retreat Center Inc.

ETİKETLER

1999Pensilvanyadarbe girişimiFethullah GülenABDSözcü gazetesi

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