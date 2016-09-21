Sözcü: Erdoğan'ın oteline saldıran askerleri 1922 numaralı villaya bir polis götürdü

Sözcü gazetesi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran askerlerin bir polis memuru tarafından 1922 numaralı villaya götürüldüğünü öne sürdü. Gazete polis memurunun ifadesinin, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gönderilen dosyada da yer aldığını iddia etti.

Sözcü'de "İşte 1922 No'lu villanın sırrı!" başlığıyla yayımlanan (21 Eylül 2016) haber şöyle:

Ankara Başsavcılığı’nca FETÖ’cü darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’de geçici olarak tutuklanması için hazırlanarak ABD’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilen 15 sayfalık yazıda çarpıcı bilgiler yer aldı.

Ankara Başsavcılığı'nca FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de geçici olarak tutuklanması için hazırlanarak ABD'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen 15 sayfalık yazıda çarpıcı bilgiler yer aldı.

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine ilişkin detaylar da yer alan yazıda, 15 Temmuz'da Erdoğan ve ailesinin Marmaris'te tatil yaptığı, darbe girişimini haber alır almaz otelden ayrıldığı belirtildi. Yazıda, teröristlerle çatışmaya giren Erdoğan'ın koruma polislerinden M.B.'nin de ifadesine yer verildi. Yazıya göre, M.B. ifadesinde, “Otele saldıran teröristler ‘Hani lan inlerimize girecektiniz, biz sizin inlerinize girdik, nerde o çabuk söyleyin nereye gitti, ne zaman ayrıldı, nereye gidiyor, şu an nerede?' dedi. Darbeciler, bir polis memuru tarafından Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yer olarak 1922 numaralı villaya götürüldü. Teröristler bu villanın giriş kapısını ve içini otomatik silahlarla taradı” bilgisini verdi.