Sözcü: Erdoğan taşındı, Beştepe'deki yavru saray 250 odalı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ailesiyle birlikte yaşayacağı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na komşu konutunun yapımı tamamlandı. Erdoğan ailesi de yeni evlerine taşındı. AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde, Ankara’nın Subayevleri semtindeki bir apartman dairesinde oturan Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Dışişleri konutuna taşınmıştı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Mimarlar Odasının yaptığı açıklamaya göre 250 odası bulunan Erdoğan Ailesi'nin yeni evlerinde pencerelere güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez cam takıldı.

Çift masaj odası olan evde, aile yemek odası, aile salonu, TV odası, aile kabul salonu, resepsiyon salonu da olacak. Aile bireylerinin kullanacağı koridorlar da ayrılmış durumda… Misafirler için de yatak odası ve süit odalar bulunuyor.

Sözcü'de yer alan haber şöyle devam ediyor:

Çift havuz

Konuta iki havuz da var. Biri 104 metre kare kapalı havuz, diğeri ise 89 metrekare açık havuz olarak inşa edildi. Açık havuzun çevresi ve üzeri, etraftan görülmemesi için kapatıldı. Her iki havuzda, çocuklar içinde derinliği az olan bölümler de bulunuyor. Havuza geçiş için alttan bir tünel de yapıldı.

153 metrekare mutfak

Konutta özel kiler odaları, beş ayrı soğuk hava deposu ile iki kuru gıda deposu da var. Beş kişilik ‘acil tıp ekibinin’ odaları da bodrum katta bulunuyor. Ayrıca diyetisyen için de bir oda planlandı. Baş ahçı odası ve mutfak personeli için odalar da unutulmadı. Mutfak ise 4+1 normal bir ev boyutunda ve tam 153 metrekare olarak hazırlandı.

250 oda ve sinema salonu

Kuaförlerin de bulunacağı konutta hobi salonu, çamaşırhane ile bir de sinema salonu da var. Fitness, mescit, abdesthane, hamam, şok duş, coupple masaj, sauna, fin hamamı, sauna alanları da yer aldı. Konutta 20 metrekarelik alana yerleştirilmiş bir de yakıt tankı bulunuyor. Bu alana jeneratör ve ısınma için kullanılacak cihazlar yerleştirildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir süre önce yaptığı açıklamada 1150 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayının hemen yanında inşa edilen konutta, 250 ayrı oda bulunduğunu öne sürmüştü.