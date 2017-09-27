Sözcü: Erdoğan hayal kırıklığına uğradı; "Besle kargayı oysun gözünü" dedikleri tam da bu...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan bağımsızlık referanduma ilişkin olarak Sözcü gazetesi, "Erdoğan, Barzani konusunda itirafta bulundu: Yanılmışız" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Açıkçası biz son ana kadar Barzani’nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk" açıklamasının hatırlatıldığı haberde, "Besle kargayı, oysun gözünü' dedikleri tam da bu" yorumu yapıldı.

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Sözcü gazetesinin manşetten verdiği haber aynen şöyle:

Türkiye, Şii Bağddat yönetimine karşı destek verdiği Kürt lider Mesud Barzani'nin referandum ihanetiyle yıkıldı... Erdoğan da hayal kırıklığını böyle özetledi.

"Besle kargayı oysun gözünü" dedikleri tamda bu... Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye daha düne kadar her türlü testeği verdi. Bağdat'a karşı korumasına aldı. Ancak o ne yaptı?

"Yapılan ihanettir"

"Türkiye'yi dinlemeyip meydan okurcasına, sözde bağımsızlık referandumu yaptı. Erdoğan, Barzani'nin bu hainliği karşısında yaiadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Bu karar ülkemize ihanettir."

"Sessiz kalmayız"

Erdoğan, "Son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa(referandum) ihtimal vermiyorduk. Demek ki yanılmışız. tek desteği İsrail veriöyor. Kutlamayı PKK yapıyor Türkiye böyle rezalete sesiz kalmaz" açıklamasında bulundu.