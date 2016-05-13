Sözcü: Erdoğan, Davutoğlu'yla görüşmesinde başbakanlık için Binali Yıldırım'ın adını ağzından kaçırdı

Sözcü gazetesi, Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini bırakma kararı almasıyla sonuçlanan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık için Binali Yıldırım'ın adını ağzından kaçırdığını öne sürdü. "Saray o ismi ağzından kaçırmış" başlığıyla yayımlanan haberde, "Erdoğan, Davutoğlu sonrasında işlerin aksmayacağını ifade ederken 'Merak etmeyin, Binali halleder…' dediği iddia edildi. İddia doğruysa, Cumhurbaşkanı, istemeden de olsa, aklındaki ismi Davutoğlu'na söyledi. Böylece yerine düşündüğü ismin de en güçlü adaylardan biri olan Binali Yıldırım olduğu anlaşıldı" ifadesi yer aldı.
Veli Toprak'ın imzasıyla yayımlanan (13 Mayıs 2016) haber şöyle:
AKP'yi kongreye götüren 4 Mayıs'taki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Davutoğlu, “Başbakanlıkta düzen aksamamalı” dedi. Erdoğan bu karşılığı verdi.
AKP'de sır gibi saklanan Genel başkan ve Başbakan haftaya belli olacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ile yaptığı özel görüşmede, aklındaki ismi açıkladı. Bu isim, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım…
4 Mayıs Çarşamba akşamı Saray'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan Davutoğlu arasında 1 saat 40 dakika süren bir görüşme yapıldı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre; bu görüşmede Davutoğlu'nun yerine gelecek isim de netlik kazandı. İsim, Davutoğlu'nun kendisinden sonra Başbakanlık'ta kurulan düzenin aksamadan devam etmesi gerektiğini söyleyince ortaya çıktı. Erdoğan, Davutoğlu sonrasında işlerin aksmayacağını ifade ederken “Merak etmeyin, Binali halleder…” dediği iddia edildi. İddia doğruysa, Cumhurbaşkanı, istemeden de olsa, aklındaki ismi Davutoğlu'na söyledi. Böylece yerine düşündüğü ismin de en güçlü adaylardan biri olan Binali Yıldırım olduğu anlaşıldı.
5-6 isim, aslında bir taktik
Cumhurbaşkanı'na yakınlığı ile bilinen AKP'li bir yönetici ise birden fazla adayın isminin gündeme getirilmesini ‘taktik' olarak açıkladı. Erdoğan, 5-6 ismin tartışılmasından memnun. AKP'li yönetici, “Binali Bey'in ismi yıpranmasın diye bir strateji izlendi. İsmi resmen açıklansa, kongreye kadar her gün hakkında onlarca haber çıkar” bilgisini paylaştı.
TBMM Genel Kurul çalışmalarına önceki gece katılan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AKP'li vekillerden ‘Genel başkan ve Başbakan' ilgisi gördü. Genel kurul'da vekillerle sohbet eden Yıldırım'ın neşeli tavırları dikkat çekti. Kuliste gazetecilerin adaylığıyla ilgili sorularına ise “Ben gaza gelmem. Şimdi konuşma zamanı değil” cevabını vermekle yetindi. AKP'ye genel başkan olacak ismin en erken 20 Mayıs ve 21 Mayıs tarihinde açıklanabileceği belirtiliyor. Binali Yıldırım'ın ismi kesin gibi gözükse de Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, İsmet Yılmaz, Numan Kurtulmuş, Mehmet Müezzinoğlu da bu beklenti içinde.