Sözcü: Erdoğan, Davutoğlu'yla görüşmesinde başbakanlık için Binali Yıldırım'ın adını ağzından kaçırdı

Sözcü gazetesi, Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini bırakma kararı almasıyla sonuçlanan görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık için Binali Yıldırım'ın adını ağzından kaçırdığını öne sürdü. "Saray o ismi ağzından kaçırmış" başlığıyla yayımlanan haberde, "Er­do­ğan, Da­vu­toğ­lu son­ra­sın­da iş­le­rin aks­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eder­ken 'Me­rak et­me­yin, Bi­na­li hal­le­der…' de­di­ği id­di­a edil­di. İd­di­a doğ­ruy­sa, Cum­hur­baş­ka­nı, is­te­me­den de ol­sa, ak­lın­da­ki is­mi Da­vu­toğ­lu'na söy­le­di. Böy­le­ce ye­ri­ne dü­şün­dü­ğü is­min de en güç­lü aday­lar­dan bi­ri olan Bi­na­li Yıl­dı­rım ol­du­ğu an­la­şıl­dı" ifadesi yer aldı.

Veli Toprak'ın imzasıyla yayımlanan (13 Mayıs 2016) haber şöyle:

AKP'yi kongreye götüren 4 Mayıs'taki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Davutoğlu, “Başbakanlıkta düzen aksamamalı” dedi. Erdoğan bu karşılığı verdi.

AK­P'­de sır gi­bi sak­la­nan Ge­nel baş­kan ve Baş­ba­kan haf­ta­ya bel­li ola­cak. An­cak Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ile yap­tı­ğı özel gö­rüş­me­de, ak­lın­da­ki is­mi açık­la­dı. Bu isim, Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım…

4 Ma­yıs Çar­şam­ba ak­şa­mı Sa­ra­y'­da Cum­hur­baş­ka­nı ile Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ara­sın­da 1 sa­at 40 da­ki­ka sü­ren bir gö­rüş­me ya­pıl­dı. SÖZ­CÜ'nün edin­di­ği bil­gi­ye gö­re; bu gö­rüş­me­de Da­vu­toğ­lu'nun ye­ri­ne ge­le­cek isim de net­lik ka­zan­dı. İsim, Da­vu­toğ­lu'nun ken­di­sin­den son­ra Baş­ba­kan­lı­k'­ta ku­ru­lan dü­ze­nin ak­sa­ma­dan de­vam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yin­ce or­ta­ya çık­tı. Er­do­ğan, Da­vu­toğ­lu son­ra­sın­da iş­le­rin aks­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eder­ken “Me­rak et­me­yin, Bi­na­li hal­le­der…” de­di­ği id­di­a edil­di. İd­di­a doğ­ruy­sa, Cum­hur­baş­ka­nı, is­te­me­den de ol­sa, ak­lın­da­ki is­mi Da­vu­toğ­lu'na söy­le­di. Böy­le­ce ye­ri­ne dü­şün­dü­ğü is­min de en güç­lü aday­lar­dan bi­ri olan Bi­na­li Yıl­dı­rım ol­du­ğu an­la­şıl­dı.

5-6 isim, aslında bir taktik

Cum­hur­baş­ka­nı'na ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen AK­P'­li bir yö­ne­ti­ci ise bir­den faz­la ada­yın is­mi­nin gün­de­me ge­ti­ril­me­si­ni ‘tak­ti­k' ola­rak açık­la­dı. Er­do­ğan, 5-6 is­min tar­tı­şıl­ma­sın­dan mem­nun. AK­P'­li yö­ne­ti­ci, “Bi­na­li Be­y'in is­mi yıp­ran­ma­sın di­ye bir stra­te­ji iz­len­di. İs­mi res­men açık­lan­sa, kon­gre­ye ka­dar her ­gün hak­kın­da on­lar­ca ha­ber çı­ka­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

TBMM Ge­nel Ku­rul ça­lış­ma­la­rı­na ön­ce­ki ge­ce ka­tı­lan Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, AK­P'­li ve­kil­ler­den ‘Ge­nel baş­kan ve Baş­ba­ka­n' il­gi­si gör­dü. Ge­nel ku­ru­l'­da ve­kil­ler­le soh­bet eden Yıl­dı­rı­m'­ın ne­şe­li ta­vır­la­rı dik­kat çek­ti. Ku­lis­te ga­ze­te­ci­le­rin aday­lı­ğıy­la il­gi­li so­ru­la­rı­na ise “Ben ga­za gel­mem. Şim­di ko­nuş­ma za­ma­nı de­ği­l” ce­va­bı­nı ver­mek­le ye­tin­di. AK­P'­ye ge­nel baş­kan ola­cak is­min en er­ken 20 Ma­yıs ve 21 Ma­yıs ta­ri­hin­de açık­la­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın is­mi ke­sin gi­bi gö­zük­se de Be­kir Boz­dağ, Be­rat Al­bay­rak, İs­met Yıl­maz, Nu­man Kur­tul­muş, Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu da bu bek­len­ti için­de.