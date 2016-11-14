Sözcü: Ege'de Yunan işgalinde olan adalarımızın sayısı 18'e çıktı

Sözcü gazetesi, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından işgal edilen adaların sayısının 18'e çıktığını iddia etti. Gazetedeki haberde, işgal edilen son adanın Aydın'a bağlı Marathi Adası olduğu ve adanın 2004 yılında Yunanistan tarafından işgal edildiği söylendi.

Sözcü'den Özlem Gürses'in haberi şöyle:

Adanın işgalini daha önce Ege'de Türkiye'ye ait 17 ada ve 1 kayalığın işgal edildiğini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım ortaya çıkardı.

Yalım, “Aydın il sınırları içinde olan Marathi Adası, Nergizçik Adası'nın 0.4 deniz mili batısındadır. Misak-ı Milli Sınırları içinde yer alan bu ada Lozan Antlaşması ile Yunanistan ya da İtalya'ya devredilmedi.

4 Ocak 1932'de imzalanan Türk-İtalyan Sözleşmesi'nin birinci maddesinde de Marathi Adası'nın Türkiye'nin egemenliği altında olduğu belirtilmiştir. 1943 tarihli İngiliz haritasında ve 1951 tarihli Amerikan haritasında, Marathi Adası'nın Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir”ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve AKP hükümetlerinin bugüne kadar adanın boşaltılması için Yunanistan'a bir tek nota bile vermediğine dikkat çeken Yalım “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli ve Lozan konularını sık sık gündeme getirerek, kendi döneminde Yunan askerine alenen teslim edilen Türk adalarının sorumluluğunu Lozan Antlaşması'na yüklemeye çalışıyor” diye konuştu.

da Yunan işgali altındaki adayı ziyaret etmişti. Bu ziyarete ilişkin haberler Yunan basınında yer almıştı.