Sözcü: Diyanet, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'da hesap açtı

Sözcü gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2014 yılında Bank Asya'da hesap açtığını iddia etti. Haberde "Diyanet'in yaptığı, hac ve umre organizasyonlarında hacı adaylarından paralarını yatırmasını istediği bankalar arasında Asya Katılım Bankası da yer aldı. Bu süreç 17-25 Aralık'tan sonra da devam etti" ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını darbe girişiminin ilk adımı olarak nitelendirmişti.

Ali Ekber Ertürk'ün imzasıyla yayımlanan (5 Ekim 2016) haber şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı hac ve umre organizasyonlarında hacı adaylarından paralarını yatırmasını istediği bankalar arasında FETÖ'cü Asya Katılım Bankası'nın da yer aldığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ soruşturması çerçevesinde 3 bine yakın personelini görevden uzaklaştırdı. Bu personelin büyük bölümü için de ‘'Bank Asya'da hesabının olması'' gerekçe gösterildi. Bankada hesabı olanlar “terör örgütüne maddi destek sağlama” gerekçesiyle soruşturmaya da dahil edildi. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da hac paralarının FETÖ'cü Bank Asya'ya yatırılması talimatı verdiği ortaya çıktı. Diyanet'in yaptığı,

hac ve umre organizasyonlarında hacı adaylarından paralarını yatırmasını istediği bankalar arasında Asya Katılım Bankası da yer aldı. Bu süreç 17-25 Aralık'tan sonra da devam etti.

Sekiz banka arasında

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013'te ‘Hac Organizasyonu' için ön kayıt başvuruları 4-22 Şubat tarihleri arasında aldı. Ön kayıt yaptıracaklar için de, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Akbank, Al-Baraka Türk, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Bank Asya (Asya Katılım Bankası) hesap adresleri adres gösterildi.

Umre için de adres aynı

Diyanet, sadece hac organizasyonunda değil, umre organizasyonlarında da paraların Asya Katılım Bankası'na yatırılmasını istedi. Başkanlık personeli, öğrenci, öğretim görevlisi ve öğretmenlerle eşleri için hazırlanan 2014 yılı için umre yaz organizasyonunda da, paraların yatırılması istenen 8 banka arasında yine Asya Katılım Bankası yer aldı. Bu dönemin, 17-25 Aralık sonrası döneme denk gelmesi de dikkat çekti.