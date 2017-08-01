Sözcü: Devletin 'uzman' diye yolladığı herkes FETÖ'cü çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan “Yasadışı telefon dinlemeleri ve haberleşmenin gizliliği'' konusundaki Meclis Araştırma Komisyonu'nda bulunan 10 kişiden 8'inin "FETÖ" iddiasıyla tutuklandığı, 2'sinin de meslekten ihraç edildiği ileri sürüldü.

Sözcü'de Emin Özgönül'ün imzasıyla yayımlanan haberde yer alan iddialar şöyle:

FETÖ tarafından dört bir yandan sarıldığı ortaya çıktı. Komisyona brifing veren, sunum yapan ve bilgisine başvurulanların tümü FETÖ'cü çıktı. Polis, asker, bürokrat ve bir gazeteciden oluşan 10 kişiden 8'i tutuklandı, ikisi de meslekten ihraç edildi.

AKP'li Zeyid Aslan ve Yusuf Başer'in başkanlık görevi yaptığı, AKP'li Şirin Ünal ve CHP'li İlhan Cihaner'in de üyeleri arasında bulunduğu 17 kişilik ‘Telekulak Komisyonu', 2013 yılı Şubat ayında kuruldu ve 4 ay çalışıp, 344 sayfalık rapor hazırladı. Komisyonla ilgili 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler ise şaşırttı. Raporun yazımı için görevlendirilen ve geçici olarak TBMM'ye alınan 4. sınıf Emniyet Müdürü, FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Brifing verenler de FETÖ'cü

Jandarma Genel Komutanlığı'nda, komisyon üyelerine brifing sunan ve TBMM'ye de gelerek bilgi veren Teknik İstihbarat Analiz Şube Müdürü Yarbay ile, Araştırma Geliştirme Kısım Amiri Binbaşı da darbeci çıktı ve tutuklandı. Yarbay, savcılık ifadesinde ‘Baki' olan kod adının bizzat Fetullah Gülen tarafından konulduğunu açıkladı. Binbaşı ise Jandarma Genel Komutanlığı ana karargah davasında müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Erdoğan'ı dinleyenler çıktı

TBMM'ye gelerek komisyona sunum yapan, ayrıca kurumda brifing veren dönemin TİB Başkan Yardımcısı ile Bilgi Sistemleri ve Hukuk Daire Başkanları ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da dahil, devletin üst düzeyinin kriptolu telefonlarını dinlemekten tutuklandı. Komisyon üyelerine Gebze'de brifing veren TÜBİTAK Başkan Yardımcısı da tutuklanarak, 28 sanıklı TİB davasında yargılanmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü adına komisyona brifing veren ve Meclis'e de gelerek bilgisine başvurulan dönemin Emniyet İstihbarat Başkan Yardımcısı ile EGM Bilişim Suçları Daire Başkanı da FETÖ'cü çıktı. Tutuklanan İstihbarat Başkan yardımcısı ifadesinde, ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'in ABD'deki evinde iki gün kaldığını açıkladı. Daire Başkanı ise resen emekli edildi ve rütbesi geri alındı.

TBMM'ye davet edilen ve komisyonun telekulak konusunda bilgisine başvurup, milletvekillerinin de soru yönelttiği gazeteci ise, 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'ün bacanağı çıktı. Mahkemece serbest bırakıldıktan sonra FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ü İstanbul Üsküdar'da bir eve götürerek saklamakla suçlanan ve tutuklanan gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, Ankara Keçiören'deki apartmanında komşusu olduğu da belirlenmişti.