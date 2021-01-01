Sözcü'den ayrılan astrolog Dinçer Güner'in yeni adresi belli oldu

5 yıldır görev yaptığı Sözcü gazetesi ile 11 Aralık'ta yollarını ayıran astrolog Dinçer Güner, Hürriyet'le anlaştı.

Uzun yıllardır Sözcü'de Astroloji yazıları kaleme alan Dinçer Güner, 11 Aralık'ta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, gazete ile yollarının ayrıldığını duyurmuştu. Güner, Hürriyet Cumartesi, Hürriyet Pazar ve gazetenin sosyal medya hesaplarında okurlarıyla buluşacak.

Dinçer Güner transferini bir video ile duyuran Hürriyet Haftasonu, sosyal medyadan yapılan paylaşıma da "Astrolog Dinçer Güner, yeni yılda önemli gökyüzü olaylarınıın hayatımıza etkisini Hürriyet Cumartesi, Hürriyet Pazar ve sosyal medya hesaplarımızda yorumlayacak.⁣" notunu düştü.