Sözcü: Bunlardan biri bile, bize 'FETÖ'cü desin, köküne benzin döküp matbaalarıyla beraber gazeteyi yakarız

19 Mayıs'ta FETÖ operasyonu düzenlenen Sözcü gazetesi bugünkü sürmanşetinde Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanarak beraat eden kişileri tanık göstererek, "Bunlardan biri 'Sözcü FETÖ'cü olabilir' desin, söz veriyoruz köküne benzin döküp matbaalarıyla beraber Sözcü'yü yakacağız" ifadeleriyle çıktı. Gazetenin yazarı Yılmaz Özdil'in yazısında, "Kaşif Kozinoğlu'nun annesi Belgin anne. Murat Özenalp'in annesi Saniye anne. Ali Tatar'ın annesi Satı anne. Birinin yüreğinde 'acaba?' sorusu varsa, biz bu gazeteyi kapatacağız" dedi.

Sözcü'de Özdil'in "İddianameye karşı iddia ediyorum" başlığıyla (4 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

İlker Başbuğ.

Genelkurmay başkanı.

“Silahlı terör örgütü” kurmak ve yönetmekten iki yıldan fazla hapis yatırıldı, müebbet hapis cezası verildi, hepsi feto kumpasıydı.

*

İbrahim Fırtına.

Hava kuvvetleri komutanı.

Çetin Doğan.

Birinci ordu komutanı.

Hurşit Tolon.

Birinci ordu komutanı.

Tuncer Kılınç.

MGK genel sekreteri.

Engin Alan.

Özel kuvvetler komutanı.

“Silahlı terör örgütü” kurmak ve yönetmekten iki ila altı sene arasında hapis yatırıldılar, kimisine 20 sene hapis cezası verildi, kimisine müebbet verildi, hepsi feto kumpasıydı.

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İsmet Çınkı.

Ender Kahya.

Yavuz Uras.

Hulusi Gülbahar.

Ali Türkşen.

Levent Göktaş.

Gazi üsteğmen Serdar Öztürk.

Teğmen Mehmet Ali Çelebi.

Maltepe, Silivri, Hasdal, Hadımköy, Mamak, Sincan, Şirinyer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mermi sıkmadan imha edildiği adresler.

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Profesör Mehmet Haberal.

Profesör Fatih Hilmioğlu.

Profesör Erol Manisalı.

Profesör Yalçın Küçük.

Profesör Kemal Alemdaroğlu.

Profesör Kemal Gürüz.

Profesör Ferit Bernay.

Profesör Mustafa Yurtkuran.

Profesör Tayfun Uzbay.

“Silahlı terör örgütü” kurmak, yönetmek veya üye olmaktan bir ila beş sene arasında hapis yatırıldılar, kimisine 12 sene hapis cezası verildi, kimisine 30 sene hapis verildi, hepsi feto kumpasıydı.

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Profesör Türkan Saylan.

“Silahlı terör örgütü üyesi” dediler.

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İlhan Cihaner.

Başsavcı.

“Silahlı terör örgütü üyesi” olmaktan tutukladılar, 26 sene hapis cezasıyla yargıladılar, hepsi feto kumpasıydı.

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Hanefi Avcı.

Emniyet müdürü.

Bir değil, dört ayrı “silahlı terör örgütüne üye” olmaktan tutukladılar, dört sene yatırdılar, 40 sene hapsini istediler, hepsi feto kumpasıydı.

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Sinan Aygün.

Ankara ticaret odası başkanı.

“Silahlı terör örgütü”nün üyesi ve kasası dediler, tutukladılar, 12.5 sene hapis cezası verdiler, hepsi feto kumpasıydı.

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Tuncay Özkan.

Mustafa Balbay.

Vedat Yenerer.

Merdan Yanardağ.

Müyesser Yıldız.

“Silahlı terör örgütü üyesi” olmaktan tutukladılar, bir ila altı sene arasında hapis yatırdılar, kimisine sekiz sene, kimisine 30 sene, kimisine müebbet hapis cezası istediler, hepsi feto kumpasıydı.

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Ve şimdi…

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Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında “silahlı terör örgütü” yönetmekten 30 sene hapis isteniyor.

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İddianame'ye karşı iddia ediyorum… Yukarıda adı geçen kişilerden herhangi biri “Sözcü gazetesi fetocu olabilir” desin, söz veriyorum, köküne benzin döküp matbaalarıyla beraber Sözcü'yü yakacağız.

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Sözcü iddianamesi, Atatürk düşmanı bilirkişileri, bir numaralı fetocu Fehmi Koru'yu, fetonun mermisi Hüseyin Gülerce'yi tanık gösteriyor. Benim iddiam ise, Türkiye'nin madalyalı kahramanlarını, dünya çapında saygın biliminsanlarını, feto kumpaslarının hedefi olmuş, asrın iftiralarına uğramış namuslu yurtseverlerini tanık gösteriyor.

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Sözcü…

Patronundan yazarına, muhabirinden idari görevlisine kadar, her manşetiyle, her cümlesiyle, istisnasız, Mustafa Kemal'in askeridir.

Kuvayi milliye'dir.

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Haberlerimiz ortada.

Yazdıklarımız ortada.

Arşivimiz ortada.

80 milyonun gözü önündeyiz.

Sadece parayla satılan kağıt sayfalarımızla değil, ücretsiz ulaşılabilen internet sayfalarımızla da, halkın “vicdani denetimi”ne açığız.

*

Mahkemeye, kayyuma filan gerek yok.

*

Kaşif Kozinoğlu'nun annesi Belgin anne.

Murat Özenalp'in annesi Saniye anne.

Ali Tatar'ın annesi Satı anne.

Birinin yüreğinde “acaba?” sorusu varsa, biz bu gazeteyi kapatacağız.