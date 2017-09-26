Sözcü: Bu yaptırımlar, Barzani'nin iflahını kesecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) dün (26 Eylül 2017) yapılan referanduma ilişkin olarak Sözcü gazetesi, "Bu yaptırımlar, Barzani'nin iflahını kesecek" manşetiyle çıktı. Haberde, "Dört bir yanındaki komşularını hiçe sayıp ihanet referandumunu yapan peşmergebaşına yaptırımlar yolda. Bunlar, Barzani'nin iflahını kesecek" ifadesine yer verildi.

TIKLAYIN- IKBY bağımsızlık referandum sonuçları: Evet, yüzde 90'ın üzerinde

Haberin devamında şunlar kaydedildi:

Oyunu sandığa, halkını ateşeattı

Barzani, komşuları Türkiye, Irk, İran ve Suriye'nin uyarılarına rağmen sözde bağımsızlık referandumunu yaptı. Sandık başınagidip oyunu attı, bir de küstahça poz verdi. Oylama Kuzey Irak'a barış değil, kan ve gözyaşı getirecek.

Dört bir yanındaki komşularını hiçe sayıp ihanet referandumunu yapan Barzani'nin iflahını kesecek yaptırımlar:

* Barzani'nin Türkiye'den geçen petrol hattı hemen kapatılacak.

* Kuzey Irak'ın can damarı olan Türkiye'den giriş çıkışlar bitecek.

* Türk hava sahası Barzani'ye kapatılacak, uçuşlar duracak.

* Siyasi, ekonomik ve siyasi olarak alınacak tedbirler bu hafta açıklanacak.

* Barzani'nin Türksat üzerinden yayın yapan TV kanalı Rudaw'ın yayınına son verildi.