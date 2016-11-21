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Sözcü: AKP'li vekil özgeçmişinden FETÖ bağlantısını sildi

Hülya Nergis'in kurucusu olduğu Kocaeli Cihan Hukukçular Derneği 23 Temmuz'da KHK'yla kapatıldı

21 Kasım 2016 11:43

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, kurucusu olduğu ve Gülen cemaati mensuplarıyla ilişkisi olduğu için 23 Temmuz'da KHK'yla kapatılan Kocaeli Cihan Hukukçular Derneği'nin başkanlığını yaptığı dönemi özgeçmişinden çıkardığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, Kasım 2015'te Kayseri milletvekili seçilen Nergis bir dönem Kayseri Cihan Hukukçular Derneği'nin kurucu başkanıydı. Bu durumu da hem Meclis'e hem de AKP'ye göndermiş olduğu özgeçmişinde belirtmişti. Nergis'in kurucusu olduğu dernek 23 Temmuz'da KHK'yla kapatıldı.

Derneğin kapatılması üzerine AKP'li Hülya Nergis özgeçmişini değiştirdi. Daha önce yazdığı "Kocaeli Cihan Hukukçular Derneği'nin kurucu Başkanlığı'nı yaptı" satırını çıkarttı. TBMM'ye ve AKP'ye de özgeçmişini 'FETÖ'den temizlenmiş halde gönderdi.

 

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Hülya NergisCVÖzgeçmişFETÖ bağlantısı

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