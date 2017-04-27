Sözcü: AKP, MHP'yle koalisyon yapacak, 3 bakanlık verecek

Sözcü gazetesi Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında referandumdan sonra ilk kez gerçekleşen görüşmede koalisyonun da masada olduğunu iddia etti. Gazetenin birinci sayfasından gördüğü haberde "AKP, 2019'daki seçime kadar gücünü korumak için MHP ile koalisyon yapacak. 3 bakanlık verecek" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan referandum sonrası böyle konuşmuştu: Atı alan Üsküdar'ı geçti!

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberi şöyle:

Referandumun ardından başkent Ankara'da siyaset ısınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay sonunda AKP'ye üye olması, mayıs ayının sonunda da olağanüstü kongreye genel başkan seçilmesi bekleniyor. Böylelikle AKP'de Gül-Erdoğan'dan 15 yıl sonra Erdoğan-Yıldırım genel başkan-başbakan dönemi başlayacak.

Grupta konuşulacak

Erdoğan genel başkan seçildikten sonra her salı günü AKP'nin TBMM grup toplantısına katılıp konuşma yapabilecek. 'Partili Cumhurbaşkanı' formülü de hayata geçecek.

"Talebimiz yok" demişti

Ankara kulislerinde MHP'nin üç bakanla kabineye gireceği konuşuluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan resepsiyonunda kabinede MHP'li bakanların da olması konusunda "Bizim kabineye girme talebimiz yok. Pazarlık görüntüsü verecek hiçbir şeyin içinde olmayız" demişti. Ancak MHP yönetimi, AKP'den böyle bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi planlıyor. Bazı bakanlıkların MHP'ye verilmesi halinde uyum yasalarının hızla çıkarılacağı, TBMM'de koordinasyon sağlanacağı ve ülke gündemindeki sorunların daha rahat biçimde çözülebileceği savunuluyor. Ayrıca muhaliflerin baskıları sonucu referanduım sürecinde bölünen ülkücülere, bu yolla motivasyon sağlanacağı hesaplanıyor.

Siyasette ilk olacak

MHP'nin kabineye girmesi halinde, 2019'dan önce bir erken seçim düşüncesinin de önünün tıkanacağı belirtiliyor. Böylelikle 317 milletvekiline sahip iktidar partisi, 36 MHP'li vekille birlikte koalisyon dönemini başlatacak. Siyasette ilk kez, TBMM'de çoğunluğa sahip bir parti, yanına koalisyon ortağı almış olacak. Başbakan Yıldırım önümüzdeki günlerde kabine değişikliği olabileceği sinyalini verirken, MHP'nin de kabineye girmesi konusundai "Oylar sağ cenahta konsolide olur. Siyaset toplumun dengelerine göre yapılır" demişti.