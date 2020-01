Kulis: Bahçeli ile Başbakan "CHP'nin de uyum yasaları çalışmasına katılması" konusunda hemfikir

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki referandum sonrası gerçekleşen ilk görüşmede uyum yasaları, AKPM'nin kararı ve Sincar'a yönelik operasyonunun gündeme geldiği belirtildi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, görüşmede özellikle her iki liderden de Seçim Yasası, Meclis İçtüzüğü gibi temel yasalarda "CHP’nin de çalışmalara katılması" önerisinin geldiği aktarıldı. Yıldırım ve Bahçeli’nin CHP’nin çalışmalara davet edilmesinin "olumlu" sonuç doğuracağı tespitini yaptıkları ifade edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberi şşöyle:

Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmesi siyasi kulisleri “koalisyon kurulacağına” ilişkin hareketlendirirken, ikilinin görüşmede “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin uyum yasaları, Sincar’a düzenlenen operasyon ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’ye yönelik kararının konuştuğu belirtildi. Yıldırım’ın Bahçeli’den ‘destek istediği’ belirtilirken, Bahçeli’nin de Yıldırım’a, ‘özellikle terörle mücadele ve uyum yasaları konusunda MHP’nin elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceği’ mesajı verdiği kaydedildi. Bahçeli ve Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’ndeki görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Yıldırım’ın önceki gün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme talebinde bulunması, siyasi kulisleri ‘ortak bir hükümet kurmak için bir araya gelecekler’ şeklinde hareketlendirirken, yapılan görüşmede, farklı konuların gündeme geldiği öğrenildi.

Başbakan ‘hız’ istedi

Edinilen bilgiye göre iki liderin görüşmesinde ağırlıklı olarak ‘Cumhurbaşkanı hükümet sistemi’ne ilişkin uyum yasaları ele alındı. Yıldırım, Adalet Bakanlığı’nda uyum yasalarına ilişkin teknik çalışmanın başlatıldığını belirtirken, bu yasaların TBMM’den hızlı geçirilmesi için içtüzükte de değişikliğin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Bahçeli ise parti olarak kendilerinin de uyum yasalarına ilişkin çalışma yapılması için talimat verdiğini ve çalışma komisyonu oluşturduklarını belirtti. Görüşmede uyum yasalarına ilişkin çalışmaların ortak yürütülmesi için bir komisyon kurulmasının da ele alındığı belirtilirken, öncelikli olarak iktidar ile MHP arasında çalışma yapan isimlerin koordinasyon içinde olmalarının benimsendiği ifade edildi.

‘MHP’nin ilkeleri’

Görüşmede, Bahçeli, hükümet sistemine ilişkin teknik düzenlemelere de referandum sürecinde olduğu gibi MHP’nin destek vereceğini belirterek, siyasi partiler, Seçim Yasası ve Meclis İçtüzüğü gibi düzenlemelerde daha önce MHP’yi bağlayan ilkelerinin bulunduğunu anımsattı. Bahçeli, “MHP anayasanın bugünkü halini oluşturmak için önemli bir çaba sarf etti. Uyum yasaları konusunda da aykırı bir düşüncesi bulunmamaktadır. Ancak aykırı konuların ortaya çıkması halinde karşılıklı görüşme ve istişarelerle sorunlar giderilebilir” görüşünü dile getirdi.

‘CHP de olmalı’

Görüşmede özellikle her iki liderden de Seçim Yasası, Meclis İçtüzüğü gibi temel yasalarda “CHP’nin de çalışmalara katılması” önerisinin gelmesi dikkat çekerken, Yıldırım ve Bahçeli’nin CHP’nin çalışmalara davet edilmesinin ‘olumlu’ sonuç doğuracağı tespitini yaptıkları kaydedildi. Katılmamaları halinde ise çalışmaların MHP ve AKP ortaklığında yürütülmesi sonucuna varıldığı ifade edildi. Görüşmede Yıldırım, Bahçeli’ye Sincar’a düzenlenen operasyona ilişkin bilgiler de verdi. Bahçeli’nin ise hükümetin Sincar’a düzenlediği operasyonu ‘doğru ve yerinde’ bulduğu belirtilirken, Türkiye’nin güvenliğine karşı açık ve yakın bir tehdit mahiyeti kazanan unsurların temizlenmesini vurguladığı dile getirildi. Bahçeli ayrıca, “Son terörist kalıncaya kadar hükümetinizin bu konuda alacağı karar ve atacağı her adıma sonuna kadar destek olacağız” ifadesini kullandı. Görüşmede AKPM’nin kararı da masaya yatırıldı. Bahçeli, Avrupa’nın Türkiye’yi zora sokan kararına kabul edilemeyeceğini belirtirken, hükümetin burada atacağı her adımı destekleyeceğini vurguladı.