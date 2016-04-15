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Politika

Sözcü: AKP gemilerle seçmen taşımış

"AKP’nin gemi ve uçak ulaşımı için usulsüz harcadığı paraya karşılık olarak partinin 260 bin lirasına el konuldu"

15 Nisan 2016 11:59

Sözcü gazetesi, AKP'nin yüzde 49.8 oy aldığı 2011 seçimlerinde, KKTC'deki Türk vatandaşlarını 4 gemi ve 6 uçakla Türkiye'ye getirip oy kullandırdığını öne sürdü. "AKP gemilerle seçmen taşımış" başlığıyla yayımlanan haberde, "AKP, 2011’deki seçimden önce KKTC’deki Türk seçmenleri Mersin ve Adana’ya taşımış. Seçimden sonra geri göndermiş. Tabii ki ücretsiz olarak. O para partiden alınıp Hazine’ye aktarıldı. AKP’nin gemi ve uçak ulaşımı için usulsüz harcadığı paraya karşılık olarak partinin 260 bin lirasına el konuldu. Para, Hazine’ye gelir olarak kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

Deniz Ayhan'ın imzasıyla yayımlanan (15 Nisan 2016) haber şöyle: 

Yüzde 49.8 oy aldıkları 2011 seçiminde, KKTC’deki Türk vatandaşlarını 4 gemi ve 6 uçakla getirip oy verdirmişler. Ulaşıma 260 bin lira ödemişler. 

 

Gemiler KKTC-Türkiye arasında mekik dokumuş

 

AKP, 2011’deki seçimden önce KKTC’deki Türk seçmenleri mersin ve Adana’ya taşımış. Seçimden sonra geri göndermiş. Tabii ki ücretsiz olarak.

 

O para partiden alınıp Hazine’ye aktarıldı

 

AKP’nin gemi ve uçak ulaşımı için usulsüz harcadığı paraya karşılık olarak partinin 260 bin lirasına el konuldu. Para, Hazine’ye gelir olarak kaydedildi.

Devlet, milletin vergileriyle dolan Hazine’den partilere para ardımı yapıyor. Sonra da bu paranın nereye gittiğini Anayasa Mahkemesi aracılığıyla denetliyor. AKP denetlenirken, partinin Erdoğan döneminde KKTC’den Türkiye’ye usulsüz olarak seçmen taşıdığını, parayı da kasadan ödediğini belirledi. 

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