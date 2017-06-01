Sözcü: AA'dan yine algı operasyonu; Burak Akbay hakkında tutuklama kararı yok!

Sözcü gazetesi, Anadolu Ajansı'nın (AA) "algı operasyonu" yaptığını ileri sürerek gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında tutuklama kararı olmadığını savundu.

Üç gazeteci gizli tanığın ifadeleriyle başlatılan soruşturma kapsamında muhabir Gökmen Ulu "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "Cumhurbaşkanı'na suikasta yardım etme" ve sozcu.com.tr'nin Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yurt dışında bulunan Burak Akbay hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Sözcü gazetesinin haberi şöyle:

Yandaşlar SÖZCÜ'ye karşı yürütülen algı operasyonunda yalan üzerine yalan yazıyorlar. Geçen haftadan bu yana SÖZCÜ'nün imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında “tutuklama” kararı olduğu haberlerini yaydılar. Nasıl mı? Anlatalım: Devletin Anadolu Ajansı 27 Mayıs Cumartesi saat 18.00 civarında abonelerine şu haberi geçti: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirlenen SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi firari şüpheli Burak Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.” Ancak bu doğru değildi.

Haberler maksatlı

SÖZCÜ Gazetesi avukatları Burak Akbay hakkındaki kararın “ifade almaya yönelik yakalama” olduğunu vurguladı ve şu bilgileri verdi: “Bazı medya kurumları algı yaratmak için gerçek dışı haberler yapıyor. Burak Akbay hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı yoktur. İfadesinin alınmasına yönelik bir yakalama kararı vardır. Hakim verdiği kararda da zaten bunu açıkça yazmıştır. Soruşturma savcısı tutuklamaya yönelik istese de hakim bu yönde karar verilemeyeceğini belirtmiştir. Kararda aynen şöyle denilmiştir: ‘Daha önce sorgusu yapılmayan şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilemez.' Bu karara rağmen ‘tutuklama kararı verildi' yönünde haber yapılması maksatlıdır. Bu haberler gerçek dışıdır.” Avukatlar, Burak Akbay hakkındaki kararın ancak ifadesi alındıktan sonra eğer savcılık gerek görürse hakim tarafından verilebileceğini vurguladı.

Hukukçulardan AA'ya tepki: Yakalama ve tutuklama farklıdır

Avukat Murat Ergün: Tutuklamaya yönelik yakalama kararı ile ifade almaya yönelik yakalama kararı arasında çok fark vardır. ‘Tutuklama kararı çıktı' haberi yapılarak algı yaratmak isteniyor. ‘İfadeye yönelik yakalama' kararında ifade verdikten sonra bırakılabilirsin. Ancak “tutuklamaya yönelik yakalama' kararında ise savcılık ifadesi alındıktan sonra tutuklanacaktır anlamına gelir.

Avukat Hüseyin Ersöz: Burak Akbay hakkında verilen karar tutuklamaya yönelik bir yakalama kararı olmayıp beyanının tespitine yönelik bir yakalama emridir. Bir kişi hakkında yakalama kararı alınması o kişi hakkında mutlak suretle bir tutuklama kararı verileceği anlamına gelmez.