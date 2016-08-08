Sözcü: 3'ü general 60 darbeci subay Kandil'e gidip PKK'ya sığındı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden 9'u general 288 muvazzaf askerden 60'ının, PKK'ya sığındıkları iddia edildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, darbe teşebbüsünün başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra darbeci askerler kaçmanın yollarını aramaya başladı. İddiaya göre, 3 tuğgeneralin aralarında yer aldığı 60 askeri personel, Sikorsky helikopterler ile Silopi'ye gitti.

Firari darbeci askerlere, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı'nı ele geçirmek istediği sırada kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından alnından vurulan Özel Kuvvetler Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'ye bağlı, Silopi'deki Özel Kuvvetler Harekat Üssü'ndeki FETÖ'cü unsurların yardım ettiği iddia edildi. FETÖ'cü ekibin çeşitli birliklerden kaçarak Silopi'ye gelen 60 darbecinin, Habur Sınır Kapısı'ndan Kuzey Irak'a geçmesine aracılık ettiği öne sürüldü.

"Ana kampa götürüldüler"

Habere göre, MİT ve Genelkurmay'ın tespitlerine göre, 3 tuğgeneral ile çeşitli rütbelerdeki darbeci askerler, Zaho'da PKK'lı karşılanıp Kandil'deki ana kampa götürüldü.

İstihbarat birimlerinin Kandil'deki PKK kampında saklanan 3 genaral ile üst rütbeli subayların kimliklerini de tespit ettiği öne sürüldü. Hainler arasında kurmay subayların da olması dikkat çekti. Firarilerin yakalanma ve iade edilme riski olmadığı için PKK'ya sığındığı belirlendi. Darbeci askerlerin örgütün temin edeceği sahte pasaportlar ile Avrupa ülkelerine geçmeyi planladığı yönünde istihbari bilgiler alındı.