Sözcü: 147 şehitten sonra valilere operasyon emri gitti

Uzun yıllar polis muhabirliği yapan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın PKK'ya yönelik operasyona ilişkin olarak, "Bölgedeki kamu görevlilerin gelişmeleri eksik, yanlış değerlendirmesi zafiyete yol açtı" açıklamasını değerlendirdi. "Onca olaydan sonra asker kendisini sağlama almış, dokunulma sırası valilerde, hükümet yetkililerinde" diyen Öztürk, 147 askerin şehit olmasının ardından valilere yazılı emir gittiği belirterek şunları söyledi:

"Kısa süre önce valilere ve askeri birliklere bir genelge gönderildi. Valilere hangi askeri birliklerden, hangi koşullarda yardım alabileceği, askeri birliklere de hangi valinin isteğinin hangi koşullarda yerine getireceği ve bu sırada yapılacak işlemler bildirildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Eylül Perşembe günü TRT'de katıldığı canlı yayında "Çözüm süreci içerisinde valilerin kendilerine verilen talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı operasyonlara girmediğini" söylemişti.

Saygı Öztürk'ün Sözcü'de "Valilere emir gitti: İzni kaldırın" başlığıyla yayımlanan (2 Ekim 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Onca tutanak niçin tutuldu?

Yaşanan olaylar sonucu, çok sayıda komutanın yargılanması nedeniyle asker “onay” almadan asla operasyona çıkmıyor. Asker “Operasyon gerekiyor” dediği zaman da, valiler “Açılım var, operasyonun sırası mı?” diyordu.

İzin verilmeyen, ertelenen operasyonlarla ilgili tutanaklar ortada. Açıkçası asker yaşanan onca olaydan sonra bu kez kendisini sağlama almış. Dokunulma sırası valilerde, hükümet yetkililerinde. Valiler, siyasetçilerin kendilerine “operasyon yaptırmayın” diye sözlü emirleri olduğunu söyleyebilirler. Ama bu onları kurtarmaz. Bugün yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan valilerin operasyona izin vermediğini, eksik ve yanlış değerlendirmelerle zafiyete neden olduğunu, Efkan Ala, “İzin almalarına gerek yok, operasyon yapsalardı” diye boşuna mı söylüyor.

"Şimdi genelgesi var"

İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma (EMASYA) protokolünü “darbeye zemin hazırlamak” diye değerlendirenler, bunu yürürlükten kaldırdı. İşte bugün onun sıkıntıları çekiliyor. İl İdaresi Kanunu’na göre valinin isteği olmadan asker operasyona çıkamaz. Durumu İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne de sordum, “Valinin izni olmadan iç güvenlik olaylarına askerin müdahale etme şansı yoktur” dediler. Yani, eski bakanın açıklamalarının gerçeği çarptırmaya ya da kavram kargaşası yaratmaya dönük olduğu ortada.

İşler sarpa sarınca yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Kısa süre önce valilere ve askeri birliklere bir genelge gönderildi. Valilere hangi askeri birliklerden, hangi koşullarda yardım alabileceği, askeri birliklere de hangi valinin isteğinin hangi koşullarda yerine getireceği ve bu sırada yapılacak işlemler bildirildi. Keşke bunları onca şehit vermeden önce planlasaydınız. Siyasiler, valiler onca olaydan sonra şimdi mutlu musunuz? Bunların hesabını verebilecek misiniz?