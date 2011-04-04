-SÖZ YAZARI VE BESTECİ ÇALLIOĞLU VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Söz yazarı ve Besteci Baki Çallıoğlu, vefat etti. Film-San Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çallıoğlu, yarın Pendik Dumankaya Camisi'nde, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Çallıoğlu, İstanbul Konservatuvarı'nda müzik eğitimi gördü, İstanbul Radyosu'nda konserler verdi. 1948'de Vedat Örfi Bengü'nün yönettiği ''Canavar'' adlı filme fon müziği besteleyerek sinemaya giren Çallıoğlu, daha sonra birçok film müziği de yaptı. Çallıoğlu, 1955'de ''Hayat Sokaklarında'' adlı filimle yönetmenliğe başladı ve yönettiği filmlerin bazılarında kendisi de başrol oynadı. Çallıoğlu, 1955-1965 yılları arasında 9 filme yönetmen olarak imza attı.