Söz Uber'cilerde: 2 milyona yakın parayı bulup nasıl taksi plakası alalım?

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER çalışanları ve taksiciler arasındaki rekabet kamuoyunu ikiye bölerken, Uber sürücüleri İstanbulluların araç taleplerine ve taksi plakası fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Taksi plakası fiyatları 1 milyar 800 milyon lirayı bulurken, turistik taşımacılık için gerekli belgeleri alan Uber sürücüleri, bir Alman firmasına ait VIP minivanları 148 bin liradan başlayan fiyatlarla alarak çalışmaya başlayabiliyor.

T24’e konuşan bir Uber şoförü, taksi plakalarının fiyatlarından şikayet ederek şunları söylüyor:

“Ben 2 milyara yakın parayı bulup nasıl taksi plakası alayım? Bu Vito’yu 150 bin liraya alıp, takside şoförlük yaparak kazanacağımdan daha fazlasını kazanıyorum. Ev geçindiriyorum. Daha önce ticari taksi şoförüydüm, evimi geçindiremiyordum. İstanbul’da 18 bin resmi taksi var. Bu nüfusa yetmiyor. Belediye taksi plakası sayısını artırsa bu fiyatlar düşecek. İstanbul’da 5 bine yakın insan evini Uber’le geçindiriyor. Bizi yok sayamazlar.”

Uber şoförü, İstanbulluların bu hizmete olan yoğun ilgisini ise şöyle açıklıyor:

“Yaşanan olumsuzluklar İstanbulluların gözünde taksicilerin imajını bozdu. İnsanlar artık taksiye binmekten korkuyorlar. Müşterinin gözüne sokar gibi yolu uzatıyorlar, vatandaş aptal değil ki… Yıllardır oturduğu evine sen adamı tutup yolu uzatarak gidersen, bir biner, iki biner, üçüncüde başının çaresine bakar. Havalimanında saldırı oldu, taksiciler gitti, fiyat pazarlığı yaptı. Millet kör değil. Uber’de, insanlar güleryüzle karşılaşıyor. Onlar bir şey sormadıkça biz ağzımızı açmıyoruz. Rahatsız edilmiyorlar. Nereye nereden gideceklerini biliyorlar. Güzergah adamın telefonunda, bakıyor, oradan görüyor. Kim bile bile kazıklanmak ister?”

Dünyada durum ne?

2009 yılında ABD’de kurulan Uber, kısa sürede birçok ülkede taksilere alternatif oldu. Ancak bu durum birçok ülkede taksicilerin tepkisine yol açtı. Dünyada Uber kullanımı ve yasaklamalara ilişkin güncel durum şöyle:

- Avustralya’nın Kuzey Toprakları bölgesinde Uber kullanmak yasak

- Uber, Bulgaristan’ın tamamında yasaklı

- İngiltere’de Londra ve York belediyeleri Uber’i yasakladı

- Uber, Danimarka’daki faaliyetlerini 3 yıl içinde durduracağını açıkladı

- Almanya’da UberPop yasaklandı

- Fransa’da UberPop yasaklandı

- Kanada’nın Vancouver kentinde Uber yasaklı

- ABD’de Oregon eyaletinin bazı bölgelerinde yasaklı

- Finlandiya’da Uber sürücülüğü yaptığı belirlenen kişiler cezai yaptırımla karşı karşıya kalıyor

- Uber, Hindistan’da sürücüsünün karıştığı bir taciz olayı sonrası yasaklandı

- Hollanda ve İspanya da Uber’i yasaklayan ülkeler arasında

- Çin’de resmi bir yasaklama olmasa da polis zaman zaman Uber eğitim seminerlerine baskın yapıyor