-Soyuz roketine erteleme BRÜKSEL (A.A) - 20.10.2011 - Avrupa navigasyon sistemi Galileo'nun iki uydusunu yörüngeye yerleştirecek olan Soyuz roketinin fırlatılışı son anda ertelendi. AB Komisyonu, uyduların fırlatılışının sadece 24 saat ertelendiğini duyurdu. Komisyondan yapılan açıklamada, teknik nedenlerden dolayı ertelenen fırlatma işleminin yarın öğlen saatlerinde gerçekleşeceği belirtildi. Alman Havacılık ve Uzay Merkezinin sözcüsü Andreas Schütz, bu sabah tüm kontrol ışıklarının yeşil yandığını, hatta Soyuz roketine yakıt bile doldurulmaya başlandığını ifade etti. Schütz, fırlatmanın son anda ertelendiğini ifade etti. Rus roketi Soyuz, ilk kez Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda bulunan uzay üssü Kourou'dan uzaya hareket edecek. Soyuz roketleri bugüne kadar Kazakistan'daki Baykonur ve Rusya'daki Plesezk üslerinden fırlatılıyordu.