Soyuz Roketi fırlatılırken kaza

Rusya'nın Soyuz MS-10 roketinin kalkışı sırasında kaza yaşandı. Biri Rus biri ABD'li olan iki astronotu taşıyan roket, Kazakistan'a acil iniş gerçekleştirdi.

Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'ı taşıyan Soyuz roketinin taşıyıcı bölümünde bir arızanın meydana geldiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir kaynak uzay aracı ile bağlantı kurulduğunu, mürettebatın hayatta olduğunu ifade etti.

Arama kurtarma ekipleri aracın iniş yaptığı alana gitti. NASA da kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

Kaynak "Kozmonot ve astronotu taşıyan araç Kazakistan'da bir araziye iniş yaptı. Mürettebat uzay üssü yer hizmetleri ile bağlantı kurdu" dedi.

Diğer yandan Rusya Merkezi Askeri Birimi'nden 4 adet Mi-8 helikopteri uzay aracı mürettebatını bulmak için harekete geçti. Helikopterlerde kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri bulunuyor.