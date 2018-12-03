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Soyuz MS-11uzaya fırlatıldı

Kazakistan (DHA) - Soyuz MS-11 uzay aracı, üç mürettebatıyla Kazakistan'ın Baikonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı

03 Aralık 2018 19:42

Kazakistan (DHA) - Soyuz MS-11 uzay aracı, üç mürettebatıyla Kazakistan\'ın Baikonur Uzay Üssü\'nden uzaya fırlatıldı.
Kazakistan\'ın Baykonur Uzay Üssü\'nden fırlatılan Soyuz, NASA astronotu Anne McClain, Kanadalı astronot David Saint-Jacques ve kozmonot Oleg Kononenko\'yu taşıyor.
NASA\'nın astronotu Nick Hague ve kozmonot Alexey Ovchi\'yi taşıyan Soyuz MS-11  ilk kez 11 Ekim\'de fırlatılmış kalkıştan iki buçuk dakika sonra, arıza yapmıştı. İki astronot bu başarısız denemenin ardından yara almadan kurtulmuştu.

Görüntü Dökümü:

- Soyuz MS-11 fırlatılma anı

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