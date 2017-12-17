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Dünya

Soyuz MS-07 uzay aracı Kazakistan’dan fırlatıldı

Özge Düzgün, İstanbul, 17 Aralık, (DHA)- 2017’nin dördüncü ve son uzay aracı fırlatışı Kazakistan’ın Baiknour uzay üssünden gerçekleştirildi

17 Aralık 2017 13:56

Özge Düzgün, İstanbul, 17 Aralık, (DHA)- 2017’nin dördüncü ve son uzay aracı fırlatışı Kazakistan’ın Baiknour uzay üssünden gerçekleştirildi. Soyuz MS-07 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gitmek üzere, Rus Kozmonot Anton Shkaplerov, NASA astronotu Scott Tingle ve Japon astronot Norishige Kanai’yi taşıyor.  Üç mürettebat Uzay İstasyonuna çeşitli teknik testler gerçekleştirmek amacıyla gidiyor.  Soyuz MS-07 mürettebatının ISS\'de 122 gün kalması ve Nisan 2018\'de Dünya\'ya dönmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

- Uzay aracının fırlatılış anı 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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