Soyuz kapsülü adresine ulaştı



Soyuz kapsülünün 6 saatlik bir uçuş sonrasında istasyona varması bekleniyordu. Uzay mekiği, bilgisayarlarda çıkan bir sorun nedeniyle Dünya'nın çevresinde iki gün boyunca döndükten sonra Orta Avrupa Saati ile 00.53'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanmayı başardı.

Kapsül iki Rus kozmonotu ve bir Amerikan astronotunu taşıyor.

Rus Aleksandr Skvorsov ve Oleg Artemyev ile Amerikan Steve Swanson salı günü Orta Avrupa Saati ile saat 22.17'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden ayrılmıştı.

Uzay mekiğinin 6 saatlik bir uçuşun sonunda Dünya'dan 400 kilometre uzaklıktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması planlanıyordu. Yetkililerin açıklamalarına göre start planlara uygun şekilde gerçekleşti. Ancak navigasyon sistemlerinde çıkan bir hata nedeniyle uzay mekiği girmesi gereken yörüngeye giremedi.

Soyuz kapsülünün varmasıyla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan mürettebatın sayısı 6'ya ulaştı. İstasyonda 3 Rus, 2 Amerikan ve 1 Japon uzay adamı bulunuyor.

Yeni ulaşan üç kişilik ekibin eylül ayının ortalarına kadar istasyonda kalarak bir dizi deney yapması bekleniyor.