T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Soyut Dışavurumcu Reyhan Abacıoğlu İKÜSAG’DA

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, 2017-2018 sanat sezonunun üçüncü sergisinde soyut dışavurumcu Ressam Reyhan Abacıoğlu’nu ağırlıyor

01 Aralık 2017 13:34

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, 2017-2018 sanat sezonunun üçüncü sergisinde soyut dışavurumcu Ressam Reyhan Abacıoğlu’nu ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun üçüncü sergisinde, Ressam Reyhan Abacıoğlu’nu ağırlıyor. Resimlerini, lekenin soyut etkisini dokusal öğelerle yoğunlaştırıp yer yer figür illüzyonlarına yol açan soyut dışavurumcu bir anlatım ile oluşturan sanatçı, \'Şiire… Aşk’a… Yaşama\' adlı sergisiyle13 Aralık Çarşamba günü sanatseverle buluşuyor.

Küratörlüğünü Özer Ulukaya’nın yaptığı sergide, sanatçının tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tekniğinin kullanıldığı 30’a yakın eseri görücüye çıkacak.

13 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile kapılarını açacak olan \'Şiire… Aşk’a… Yaşama\' adlı sergi, 10 Ocak 2018 tarihine kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKültürSanat GalerisiRessam Reyhan AbacıoğlunuResimleriniAşka… YaşamaAralıkKüratörlüğünüUlukayanınAtaköyOcakFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24