Soyut Dışavurumcu Reyhan Abacıoğlu İKÜSAG’DA

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, 2017-2018 sanat sezonunun üçüncü sergisinde soyut dışavurumcu Ressam Reyhan Abacıoğlu’nu ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun üçüncü sergisinde, Ressam Reyhan Abacıoğlu’nu ağırlıyor. Resimlerini, lekenin soyut etkisini dokusal öğelerle yoğunlaştırıp yer yer figür illüzyonlarına yol açan soyut dışavurumcu bir anlatım ile oluşturan sanatçı, \'Şiire… Aşk’a… Yaşama\' adlı sergisiyle13 Aralık Çarşamba günü sanatseverle buluşuyor.

Küratörlüğünü Özer Ulukaya’nın yaptığı sergide, sanatçının tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tekniğinin kullanıldığı 30’a yakın eseri görücüye çıkacak.

13 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile kapılarını açacak olan \'Şiire… Aşk’a… Yaşama\' adlı sergi, 10 Ocak 2018 tarihine kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

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