T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Soyunurken soyuldu!..

Adana'da Z.G.'nin tezgahın üzerine bırakıp, alışverişe dalmasını fırsat bilen kadın hırsız, kadın müşterinin beğendiği kıyafeti mağaza ortasın

24 Kasım 2008 02:00

Adana'da 37 yaşındaki Z.G.'nin tezgahın üzerine bırakıp, alışverişe dalmasını fırsat bilen kadın hırsız, kadın müşterinin beğendiği kıyafeti mağaza ortasında denerken tezgahta bıraktığı çantasından 280 YTL'yi çaldı.

Almanya'dan Adana'ya izne gelen Z.G., alışveriş için girdiği mağazada beğendiği kıyafetlere bakıp mağaza ortasında denemeye başladı. Sadece üzerindeki buluzunu çıkarıp fanilayla kıfayetini denerken, çantasını ise tezgah üzerinde bıraktı. Bu sırada 35-40 yaşlarındaki bir kadın, incelediği bir elbiseyi kalkan gibi kullanarak çantadaki 280 YTL'yi aldı. Parayı aldıktan sonra elbiseleri kısa süre inceleyen kadın hırsız, Z.G. başka kıyafetleri denemeye devam ederken mağazadan ayrıldı. Z.G., beğendiği elbisenin parasını vermek için çantasını açtığında soyulduğunu anladı. Mağaza görevlilerinin güvenlik kamerası kaydını incelediğinde kadın hırsızın, çantadan parayı aldığı saptandı. Görüntüden yararlanarak kadın hırsızın eşkalini çıkaran ve fotoğraf bastırıp, dağıtan polis, soruşturmayı sürdürüyor.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24