Soyunurken soyuldu!..

Adana'da 37 yaşındaki Z.G.'nin tezgahın üzerine bırakıp, alışverişe dalmasını fırsat bilen kadın hırsız, kadın müşterinin beğendiği kıyafeti mağaza ortasında denerken tezgahta bıraktığı çantasından 280 YTL'yi çaldı.



Almanya'dan Adana'ya izne gelen Z.G., alışveriş için girdiği mağazada beğendiği kıyafetlere bakıp mağaza ortasında denemeye başladı. Sadece üzerindeki buluzunu çıkarıp fanilayla kıfayetini denerken, çantasını ise tezgah üzerinde bıraktı. Bu sırada 35-40 yaşlarındaki bir kadın, incelediği bir elbiseyi kalkan gibi kullanarak çantadaki 280 YTL'yi aldı. Parayı aldıktan sonra elbiseleri kısa süre inceleyen kadın hırsız, Z.G. başka kıyafetleri denemeye devam ederken mağazadan ayrıldı. Z.G., beğendiği elbisenin parasını vermek için çantasını açtığında soyulduğunu anladı. Mağaza görevlilerinin güvenlik kamerası kaydını incelediğinde kadın hırsızın, çantadan parayı aldığı saptandı. Görüntüden yararlanarak kadın hırsızın eşkalini çıkaran ve fotoğraf bastırıp, dağıtan polis, soruşturmayı sürdürüyor.









