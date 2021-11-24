Soyunma odasından 2,7 milyon liralık saati çalındı

Geçen hafta sonu İtalya'da yapılan ATP Finalleri'nde mücadele eden Daniil Medvedev'in çok değerli bir saati çalındı.

Kariyerinde ABD Açık şampiyonluğu da bulunan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in soyunma odasına hırsız girdi. Geçen pazar günü ATP Finalleri turnuvasında final maçına çıkan Medvedev'in 168 bin sterlin (Yaklaşık 2,7 milyon lira) değerindeki saati çalındı.

Torino'da Alexander Zverev'e 2-0 yenildiği final maçından sonra soyunma odasına giren 25 yaşındaki Medvedev, Bovet marka saatinin yerinde olmadığını fark etti. Polislere durumu haber eden tenisçinin ihbarı üzerine soruşturma başlarken, saatin aksesuarları ve kabı bulunsa da araştırmaların hala devam ettiği yazıldı.

Novak Djokovic'i yenerek 2021 ABD Açık'ı kazanan Medvedev, ATP sıralamalarında da Djokovic'in ardından ikinci sıraya yerleşmişti.