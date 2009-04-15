Soyunma odasında yakalanan hırsız linç ediliyordu

Van'da inşaat işçilerinin soyunma odasındaki paraları çalmak isterken yakalanan kişi, linç edilmek istendi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hastane Caddesinde yapımı devam eden inşaata giden K.M, soyunma odasında işçilere ait kıyafetlerde bulunan paraları çaldı. K.M, inşaattan çıkmak üzereyken işçiler tarafından fark edildi.



İşçiler tarafından yakalanan ve linç edilmek istenen K.M, daha sonra tekrar kaçmayı başararak inşaatın yakınında bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Güvenlik görevlilerine sığındı. İşçiler tarafından tekrar linç edilmek istenen zanlı polise teslim edildi.

