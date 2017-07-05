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Spor

Soyunma odasında mastürbasyon yapan futbolcular takımdan kovuldu!

"Ahlakın ve iyi davranışın koruyucusu değilim, kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez"

05 Temmuz 2017 14:51

Brezilya 3. Lig ekiplerinden Sport Clube Gaucho forması giyen 3 futbolcu, soyunma odasında mastürbasyon yapıp, videoya çektikleri için kulüpten kovuldu. O anların yer aldığı videonun kendisine gönderildiğini söyleyen kulüp başkanı Gilmar Pozzo, "İzlemeyi denedim. Ancak çok mide bulandırıcı olduğu için devam edemedim" dedi.

Brezilya basınından UOL Sport'a konuşan başkan Pozzo, "Ahlakın ve iyi davranışın koruyucusu değilim, kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez" yorumunda bulundu.

Futbolcuları takımdan kovacak kadar sinirlendiren olaya değinen başkan, "Yaptıkları beni ilgilendirmez ancak o anların videoya alınması kabul edilebilir değil" açıklamasını yaptı.

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