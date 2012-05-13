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Spor

'Soyunma odasında kupa alınmaz'

Fatih Terim, "Soyunma odasında kupa alınmaz. Sadece kupayı alıp gitmek istiyoruz, başka bir niyetimiz yok" dedi

13 Mayıs 2012 02:36

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çıkan olayların ardından kupa, Galatasaray takımının soyunma odasına götürüldü. Ancak sarı-kırmızılı oyuncular ve yöneticiler, kupayı saha içinde almak istediklerini belirterek, kupayı geri gönderdi.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çıkan olayların ardından kupa, Galatasaray takımının soyunma odasına götürüldü. Ancak sarı-kırmızılı oyuncular ve yöneticiler, kupayı saha içinde almak istediklerini belirterek, kupayı geri gönderdi.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle iki takım oyuncuları da uzun süredir soyunma odasından çıkamıyordu.

 

'Soyunma odasında kupa alınmaz'

 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Soyunma odasında kupa alınmaz. Sadece kupayı alıp gitmek istiyoruz, başka bir niyetimiz yok” dedi. Fatih Terim, yayıncı kuruluşa, şampiyonluk kupasını statta almak için beklediklerini söyledi. Öncelikle kazandıkları şampiyonluğu değerlendiren Terim, “Bu kupa, iki takımdan birinin alması için geldi. Bir tanesi alacaktı. Bütün takımlarımızın hepsi emek verdiler. Biz bu sene daha yakın olduk. Çok şükür Allah'a kazandık. Kupamızı alıp, seyircilerimize, taraftarlarımıza, Galatasaray camiasına götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Fatih Terim, şampiyonluk kupasının kendilerine soyunma odasında verilme talebiyle ilgili olarak ise, “Soyunma odasında kupa alınmaz. Kupanın alınacağı yer bellidir. Sadece kupayı alıp gitmek istiyoruz, başka bir niyetimiz yok” diye konuştu. Bu arada, Fatih Terim'in açıklama yaptığı esnada, sarı-kırmızılı futbolcular canlı yayına dahil olarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladılar.

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