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Spor

Tören iptal, kupa soyunma odasında verilecek

Şampiyonluk kupası töreni çıkan olaylardan sonra iptel edildi

13 Mayıs 2012 01:25

Şampiyonluk kupası töreni, Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle iptal edildi. Kupa, soyunma odasında verilecek. Galatasaray yönetim ise kupayı almadan çıkmayacaklarını açıkladı.

Bitiş düdüğü sonrası saha içinde çıkan olaylar nedeniyle kupa töreni yapılamadı.

Şampiyonluk kupasının Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından verilmesi de olayların büyümesi üzerine iptal edildi.

Bitiş düdüğü sonrası saha içinde çıkan olaylar nedeniyle kupa töreni yapılamadı.

Daha sonra TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF yöneticileri ve kulüp yöneticileri toplantı yaptı. Toplantıda kupa töreninin Saracoğlu Stadı'nda mı yoksa başka bir yerde mi yapılacağı tartışıldı.

Ancak İstanbul Valiliği son kararı verdi. Statta tören yapılmayacak ve Galatasaray kupasını soyunma odasında alacak.

TFF ise kupayı soyunma odasında verme kararını henüz kesinleştirmedi. Galatasaray yönetimi ise kupayı almadan stattan çıkmayacaklarını açıkladı.

Ayrıca Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamasının 14 Mayıs Pazartesi saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da yapılacağını da duyurdu.

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