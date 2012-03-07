Soyu tükenmekte olan yavru balığı zıpkınla avladı

T24 - Bodrum'da, denizde ilginç bir balık görüldüğü ihbarı üzerine zıpkınını alıp dalış yapan liman sorumlusu, okyanuslarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan Merlin balığının yavrusunu öldürdü.

Bitez Liman Sorumlusu Ali Özdamar, Maden Koyu’nda ilginç bir balık görüldüğü bilgisini üzerine, Kafadarlar Teknesi ile Bitez Maden Koyu’na gitti. Dalış kıyafetlerini giyerek denize giren Özdamar, bir süre sonra zıpkınla baş kısmından vurduğu balıkla döndü.

18 kilogram ağırlığında, 1.60 santim boyunda olan balığı tekneye alarak limana getiren Özdamar, bir süre sallandırarak sergiledi.



'Çok lezzetli olduğu için, satmayıp yiyeceğiz'



Süveyş Kanalı’nın derinleşmesin sonucu, okyanuslardan çok değişik türde balıkların Bodrum’a geldiğini belirten Ali Özdamar şunları söyledi:

"Balon Balığı, Deli Sarpa ve Borazan Balığı’nın ardından şimdi de Yelken Balığı Bodrum’a geldi. Balığı koyda görür görmez, hemen kıyafetlerimi giyerek denize daldım. Çok hızlı olduğu için balığın bana gelmesini bekledim. Sonra da baş kısmından vurdum. Daha önce Bodrum civarında bu balıklardan 5- 6 adet gördük. Yakalamak kısmet olmamıştı. Çok lezzetli bir balık olduğu için satmak yerine arkadaşlarla yemeyi düşünüyoruz."



Yelken balığı



Denizlerin en hızlı yüzen balığı Atlantik ve Pasifik Okyanusları’nda yaşayan ’Istiophorus sp.’ türü yelken balığıdır. Bu balık saate 130 km kadar hız yapabilir. Yetişkin bir Yelken balığı 4.6 metre boyuna ve ve 750 kiloya ulaşabiliyor. Okyanuslarda spor amacıyla avlanan bu balıkların, öldürülmeyip tekrar denize salınarak nesli korunmaya çalışılıyor. (Radikal, dha)