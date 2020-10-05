Soyu tükenmek üzereydi: Tazmanya canavarı 3 bin yıl sonra ana karaya döndü

Binlerce yıl önce Avustralya anakarasının yerlisi olan, ama artık sadece Tasmanya Adası'nda yaşayan ve orada da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Tazmanya canavarı, 3000 yıl aradan sonra Avustralya ana karasına ayak bastı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Avustralyalı Nuh'un Gemisi'nin başını çektiği çevre koruma örgütlerinden oluşan bir koalisyon, etobur keseli sansargiller familyasından gelen Tazmanya canavarlarından bir grubu, Sidney kentinin kuzeyindeki Barrington Tops Ulusal Parkı yakınında 400 hektarlık bir alana saldığını duyurdu.

Avustralyalı Nuh'un Gemisi Başkanı Tim Faulkner, temmuzda ve eylülde 26 Tazmanya canavarını Avustralya anakarasında doğaya salmalarının, 1990'larda ABD'de kurtların Yellowstone Ulusal Parkına geri dönüşünün sağlanmasıyla kıyaslanabilecek tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Avustralya anakarasında Tazmanya canavarı yetiştirme programının kurulması dahil 16 yıllık çalışma yürüttüklerini belirten Faulkner, dünyanın sadece bu köşesinde yaşayan hayvanları 3000 yıl aradan sonra Avustralya anakarasıyla buluşturma muradına ermelerinin 'inanılmaz ve gerçeküstü bir şey olduğunu' dile getirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Faulkner, "Hayallerimiz gerçek oldu. Anakaraya özgü en büyük yırtıcı hayvanımız hepi topu 1 kilo ağırlığındaki kaplan desenli keseli sansardı, dolayısıyla bu muazzam hayvanı geri getirmemiz muhteşem oldu" dedi.

Ağırlığı 8 kiloyu bulan kahverengi-siyah tüylü Tazmanya canavarı, diğer hayvanları avlayarak ya da leşlerini yiyerek besleniyor.

2 yılda 40 hayvan daha bırakılacak

Örgütün satın aldığı araziye saldıkları canavarların ilk kez su-gıda-barınak desteği olmaksızın vahşi doğaya uyum sağlayıp yerleşmelerinin 6 ay alacağını ve şubatta çiftleşmeye başlayacaklarını belirten Faulkner, gelecek 2 yılda 40 hayvan daha bırakacaklarını duyurdu.