Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuş türlerinin yaşadığı bölgeye yapılacak RES projesinin imar planı onaylandı

Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ömerli Rüzgar Enerji Santralı (RES) için hazırlanan imar planları onaylandı. Aralarında soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kuşlara da ev sahipliği yapan bölgede yapılması planlanan RES ,100 bin kilovat gücünde olacak. Projede planlanan 50 adet türbinin 18 adeti ormanlık, 32 adete ise tarım arazisi üzerinde inşa edilecek.



BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre 430 milyon TL olarak hesaplanan projenin işletme süresi 49 yıl olarak ifade ediliyor. 2019 yılında çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verilen proje için alınan görüşlerde birçok kurum türbinlerin yerini değiştirilmesini istedi. İstanbul 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü 1, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 8, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 türbinde lokasyon değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Kurumlar yazısında 35 nolu türbinin 1. derece arkeolojik sit olan Anastasius Surları’na 90 metre mesafede yer aldığını belirtti. ÇED dosyasında lokasyonun değiştirileceğini iddia eden şirket, nereye taşınacağı hakkında bilgi vermedi.



Uluslararası Doğa Koruma Birliği’ne göre bölgede yaşayan mevcut 90 türden 89 tanesi kırımızı listede bulunuyor. Bölgede yaşayan orman kartalı ve şah kartal türeleri de ‘vahşi yaşamda soyu tükenmesi tehlikesi büyük olan türler’ statüsünde yer alıyor.



Birçok kuş türlerine ev sahipliği yapan alan RES’lerle kuşatılmış durumda Ömerli RES proje sahasını merkez alan yaklaşık 30 km yarıçaplı daire içinde faaliyette olan ve inşa halinde olan RES’ler şu şekilde: Çatalca RES, Silivri RES, Çanta RES, Çataltepe RES, Tepe RES, Sunjüt RES, Yamaçtepe RES, Gazi RES, Sakarbayır RES, Ertan RES.